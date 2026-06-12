El capitán de la selección japonesa de Fútbol, Endō Wataru, se retira de la convocatoria para el Mundial por una lesión

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Nashville, Tennessee, 11 de junio (Jiji Press)—La Federación Japonesa de Fútbol informó el jueves que Endō Wataru, capitán de la selección masculina de fútbol de Japón, se ha retirado de la convocatoria de su país para la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una lesión.

En un mensaje publicado en redes sociales, Endō, de 33 años, anunció que se retiraría de la selección.

El torneo organizado por Canadá, México y Estados Unidos, que comenzó el jueves, habría sido la tercera Copa del Mundo consecutiva para Endō.

El anuncio se produjo justo antes del primer partido de la fase de grupos de Japón contra los Países Bajos, que tendrá lugar el domingo.

Endō, que juega en el Liverpool, club de la Premier League inglesa, se lesionó el pie izquierdo en febrero. Aunque se sometió a una operación con vistas al Mundial de 2026, sufrió otra lesión tras reincorporarse a la selección japonesa en un partido contra Islandia el 31 de mayo.

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