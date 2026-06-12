Japón revisa su plan básico de medidas ante un posible megaterremoto en Tokio

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Tokio, 12 de junio (Jiji Press)—El Gobierno japonés aprobó el viernes una revisión de su plan básico de medidas para los próximos diez años con vistas a prepararse ante un posible megaterremoto que tenga su epicentro directamente bajo el área metropolitana de Tokio.

El plan revisado establece como objetivo reducir a la mitad o menos tanto el número de víctimas mortales como el de edificios destruidos o consumidos por incendios en caso de un gran sismo. Las estimaciones más recientes, publicadas en diciembre de 2025, calculan que un terremoto de este tipo podría causar hasta 18.000 muertos y la destrucción de alrededor de 400.000 edificios.

Asimismo, el Gobierno se ha fijado la meta de que, para el ejercicio fiscal 2035, los interruptores sísmicos automáticos (dispositivos que cortan el suministro eléctrico al detectar temblores) estén instalados en prácticamente todos los hogares de Tokio y de las nueve prefecturas de la región de Kantō incluidas en el plan. En el ejercicio fiscal 2024, la tasa de instalación de estos dispositivos era de apenas el 20 %.

Se trata de la primera revisión del plan desde 2015. El documento anterior se proponía “reducir aproximadamente a la mitad” el número de fallecidos y de edificios destruidos o incendiados. En esta ocasión, el objetivo se ha endurecido y pasa a ser “reducirlos a la mitad o menos”.

Para alcanzar esta nueva meta, el Gobierno ha aumentado de 47 a 189 el número de objetivos específicos incluidos en el plan, entre ellos el relacionado con la instalación de interruptores sísmicos automáticos. Dado que alrededor del 70 % de los daños provocados por los terremotos se deben a incendios, las autoridades pretenden reforzar especialmente las medidas de prevención y control del fuego.

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