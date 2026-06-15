Japón empata con Países Bajos en su primer partido del Mundial

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Dallas, Texas, 14 de junio (Jiji Press)—Japón empató a 2 con Países Bajos en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado el domingo en Estados Unidos.

En el partido del Grupo F disputado cerca de Dallas, Texas, la selección masculina de fútbol de Japón, conocida como los “Samurai Blue”, luchó con tenacidad contra los Países Bajos, tres veces subcampeones del mundo, a pesar de ir por detrás en el marcador en dos ocasiones.

Japón encajó un gol al comienzo de la segunda parte, tras una primera parte sin goles. Nakamura Keito empató en el minuto 12 de la segunda parte y, aunque Japón volvió a perder la ventaja, logró igualar el marcador de un saque de esquina justo antes del pitido final.

La selección japonesa participó por octava vez consecutiva en el Mundial, y bajo la dirección del seleccionador Moriyasu Hajime por segunda edición consecutiva. Es la primera vez que la selección nacional de fútbol cuenta con el mismo seleccionador en dos Mundiales seguidos.

Bajo el lema “disfrutar de los mejores paisajes”, competirán con el objetivo de clasificarse por primera vez para los cuartos de final y ganar el campeonato.

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