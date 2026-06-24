Un potente tifón podría afectar a la isla principal de Japón el sábado

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Tokio, 23 de junio (Jiji Press)—El potente tifón Mekkhala avanzó el martes lentamente hacia el norte sobre las aguas al este de Filipinas y se espera que se aproxime al sur de Japón a partir del jueves.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el séptimo tifón del año podría acercarse entre el jueves y el viernes a la isla principal de la prefectura de Okinawa, la más meridional del país, así como a la isla de Amami Ōshima, perteneciente a la prefectura suroccidental de Kagoshima.

Aunque se prevé que pierda intensidad, el tifón podría aproximarse posteriormente al oeste y al este de Japón el sábado.

La agencia advirtió de que el fenómeno podría provocar vientos extremadamente fuertes, oleaje elevado y lluvias intensas.

A las 15:00 horas del martes, el tifón se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 10 kilómetros por hora sobre las aguas al este de Filipinas. Su presión atmosférica central era de 925 hectopascales y registraba vientos sostenidos máximos de 50 metros por segundo.

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