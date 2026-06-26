La selección japonesa pasa a la fase eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol

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Dallas, Texas, 25 de junio (Jiji Press)—La selección japonesa masculina de fútbol, conocida como los “Samurai Blue”, se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial de la FIFA de 2026 tras empatar a 1-1 contra Suecia en su último partido de la fase de grupos, disputado el jueves en Dallas, Texas.

Es la tercera Copa del Mundo consecutiva en la que Japón logra avanzar a la primera ronda eliminatoria tras quedar segundo en el Grupo F. El conjunto japonés se enfrentará a Brasil el lunes en dieciseisavos de final.

En el partido del jueves, Maeda Daizen abrió el marcador en la segunda parte, pero Suecia no tardó en empatar. El veterano Nagatomo Yūto, de 39 años, disputó su quinto partido consecutivo en un Mundial al salir como suplente.

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