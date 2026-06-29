Una empresa emergente de Japón realizará un ensayo clínico de trasplante de riñón de cerdo a humano

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Tokio, 29 de junio (Jiji Press)—La empresa emergente PorMedTec Co., surgida de la Universidad Meiji, anunció el lunes que prevé iniciar en 2028 un ensayo clínico de xenotrasplante de riñón de cerdo a seres humanos en dos hospitales: el Hospital de la Universidad de Hokkaidō, en Sapporo, y el Hospital General Shōnan Kamakura, en la prefectura de Kanagawa.

Esta técnica despierta grandes expectativas como posible solución a la crónica escasez de órganos para trasplante. La compañía aspira a obtener la autorización para fabricar y comercializar este tratamiento una vez confirmadas su seguridad y eficacia en el ensayo.

La empresa importará células de cerdos modificados genéticamente desarrollados por la compañía biotecnológica estadounidense eGenesis. A partir de ellas criará en Japón cerdos clonados destinados al trasplante, cuyos riñones serán extraídos e implantados en pacientes.

Estos animales han sido sometidos a modificaciones en 69 genes para reducir el riesgo de rechazo inmunológico, además de incorporar cambios destinados a disminuir el riesgo de transmisión de virus de origen porcino. Según la empresa, en Estados Unidos ya se han realizado cuatro ensayos clínicos con este tipo de órganos y, en el caso de mayor duración, un paciente pudo permanecer aproximadamente nueve meses sin necesidad de diálisis.

En Japón, más de 300.000 personas reciben tratamiento de diálisis debido a enfermedades como la insuficiencia renal crónica, mientras que unas 15.000 permanecen en lista de espera para un trasplante de riñón. Por otro lado, según la Red Japonesa de Trasplante de Órganos (JOTNW, por sus siglas en inglés), cada año solo se realizan alrededor de 200 trasplantes de riñón procedentes de donantes con muerte cerebral, lo que pone de manifiesto la grave escasez de órganos disponibles.

Ante esta situación, el Gobierno japonés incluyó este mes el xenotrasplante entre las áreas prioritarias en la hoja de ruta de inversiones público-privadas que acaba de publicar. El plan contempla impulsar el desarrollo de tecnología nacional y el establecimiento de una infraestructura de producción con el objetivo de acelerar su aplicación clínica.

El presidente y director ejecutivo de PorMedTec, Nagashima Hiroshi, profesor de la Universidad Meiji, afirmó: “Queremos contribuir al desarrollo del xenotrasplante como una tecnología médica útil para la sociedad”.

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