El Gobierno de Japón aprueba un proyecto para reformar la Ley de la Casa Imperial

Noticias

Tokio, 30 de junio (Jiji Press)—El Gobierno japonés aprobó el martes un proyecto de ley para modificar la Ley de la Casa Imperial con el objetivo de garantizar que la familia cuente con un número suficiente de miembros.

De salir adelante, se trataría de la primera reforma de calado de la citada ley desde su promulgación en 1947. El Ejecutivo aspira a que el proyecto sea aprobado durante el actual período de sesiones de la Dieta, previsto por el momento hasta el 17 de julio.

El proyecto de ley, aprobado en una reunión del Gabinete celebrada el martes, contempla permitir que la adopción de descendientes varones por línea paterna de las antiguas ramas de la familia imperial, así como que las mujeres conserven su condición de miembros de esta tras contraer matrimonio. Asimismo, establece que los hijos varones de los miembros adoptados podrán acceder al orden de sucesión al Trono del Crisantemo.

La reforma modifica el artículo 9 de la ley, que hasta ahora prohibía la adopción, e incorpora un nuevo capítulo VI dedicado a la figura del “varón de la familia imperial por adopción”. Podrán ser adoptados los descendientes varones por línea paterna pertenecientes a las once antiguas ramas de la familia imperial, siempre que tengan al menos 15 años y no tengan cónyuge ni hijos. La adopción deberá ser aprobada por el Consejo de la Casa Imperial, y el adoptado adquirirá la condición de miembro de la familia imperial en el momento en que se formalice.

El proyecto de reforma establece, respecto a los descendientes de los miembros adoptados, que el orden sucesorio se determinará “con arreglo al linaje de su familia biológica”, dejando claro que tendrán derecho a la sucesión. En cambio, el propio miembro adoptado no adquirirá derechos sucesorios.

En cuanto a las mujeres, el proyecto elimina un artículo que dispone la pérdida de la condición de miembro de la familia imperial al contraer matrimonio. No obstante, no especifica el estatus que tendrán sus esposos e hijos. Paralelamente, modifica la Ley del Registro Básico de Residentes para hacerla aplicable a las mujeres de la familia imperial. Como disposición transitoria, el texto establece que las mujeres que pertenezcan a la familia en el momento de la entrada en vigor de la reforma podrán renunciar voluntariamente a esa condición.

Las disposiciones adicionales también prevén que la reforma sea revisada cada treinta años, si fuera necesario, teniendo en cuenta la evolución del número de miembros de la familia imperial y otras circunstancias.

Varios partidos de la oposición han criticado con dureza algunos puntos del proyecto de ley, al considerar que la posibilidad de reconocer derechos sucesorios a los hijos de los miembros adoptados no fue objeto de debate ni en el grupo de expertos convocado por el Gobierno ni en las conversaciones entre el oficialismo y la oposición que concluyeron este mismo mes con un consenso.

La situación actual parece haberse alejado del clima de consenso que el Gobierno y la coalición gobernante esperaban mantener para abordar el debate sobre una sucesión imperial estable.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]