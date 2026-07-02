Un descendiente de una antigua casa principesca cuestiona la propuesta de reforma de la Ley de la Casa Imperial

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Tokio, 2 de julio (Jiji Press)—Un hombre de 81 años que nació como miembro de una rama de la familia imperial japonesa cuestionó recientemente en una entrevista la propuesta del Gobierno para permitir la adopción de descendientes varones por línea paterna de las antiguas casas principescas. El Gobierno pretende modificar la ley para asegurar que la Casa Imperial japonesa conserve un número suficiente de miembros.

Kuni Asahiro, nacido en octubre de 1944 como tercer hijo del príncipe Kuni y de la princesa Tomoko, en la antigua casa principesca Kuni, perdió su condición de miembro de la familia imperial a los tres años. En la entrevista, declaró que la propuesta gubernamental “carece de realismo desde la perspectiva de alguien que ha vivido toda su vida como un ciudadano común” y se mostró escéptico sobre si podrá obtener el respaldo de la opinión pública.

Kuni era el menor de ocho hermanos y perdió su condición de miembro de la Familia Imperial en octubre de 1947. En aquel momento ocupaba el decimoctavo lugar en el orden de sucesión al trono, aunque asegura que no recuerda “absolutamente nada” de aquella época. La emperatriz Kōjun, esposa del emperador Shōwa, era su tía, mientras que el emperador emérito Akihito es primo suyo.

Durante sus años en la escuela primaria Gakushūin estuvo en la clase Oeste, una de las tres existentes junto con las clases Este y Centro. En la clase Este estudiaba Konoe Yasuko, de 82 años, hija mayor del fallecido príncipe Mikasa. Continuó sus estudios en Gakushūin hasta la universidad y después trabajó durante cerca de cuarenta años como ingeniero en Hitachi.

“No quería recibir un trato especial”, explica, razón por la que evitó hablar de su pasado como miembro de la familia imperial tanto en su etapa de estudiante como durante su vida profesional. Su hermano mayor, que hoy tiene 97 años, ingresó en la Academia Naval Imperial y escribió en uno de sus libros que “por ser un varón de la familia imperial, probablemente se procuró que recibiera una educación propia de un futuro soberano”. Kuni recuerda, sin embargo, que “a diferencia de mi hermano, yo recibí una educación completamente normal”.

Aun así, mantuvo cierta relación con la familia imperial. Cuando ingresó en la enseñanza secundaria, la emperatriz Kōjun le regaló un avión de aeromodelismo de aluminio controlado por cables. De niño acudía cada 3 de enero al Palacio Imperial, donde saludaba al emperador Shōwa, vestido con atuendo tradicional japonés, y a la emperatriz Kōjun, que lucía un jūnihitoe, el ceremonial traje de corte de doce capas. Allí compartía con los hijos de otras casas de la familia imperial un zōni y unos pasteles de arroz con raíz de bardana conocidos como ohanabira (“pétalos de flor”).

Con el paso de los años siguió manteniendo contacto con miembros de la familia imperial y de las antiguas ramas imperiales a través de organizaciones de amistad como la Kikuei Shinbokukai, aunque esta asociación no celebra reuniones desde 2014 y sus vínculos con las demás antiguas ramas se han ido debilitando.

Casi ochenta años después de abandonar la familia imperial, afirma que “cada uno ha encontrado su propio camino en la vida”. Tiene dos hijas y cinco nietos, entre los que también hay varones. Considera que “vivir como miembro de la familia imperial exige una enorme determinación” y sostiene que la adopción de descendientes de las antiguas casas “nunca debe imponerse y debe articularse como un sistema que respete plenamente la voluntad de cada persona”.

El pasado 13 de junio presidió la asamblea general de la asociación de antiguos alumnos de la escuela primaria Gakushūin, durante la cual pudo reunirse con la princesa Aiko, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako. “Se ha convertido en una mujer admirable”, comentó, antes de expresar también su opinión de que, “si la familia imperial ha de continuar, no habría ningún problema en que hubiera una emperatriz en el trono”.

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