La afluencia de turistas sigue influyendo en los precios del suelo en Japón

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Tokio, 1 de julio (Jiji Press)—El valor medio de las tasaciones fiscales de referencia del suelo (rosenka) correspondientes a 2026, publicado por la Agencia Nacional de Impuestos de Japón, aumentó por quinto año consecutivo en todo el país. Al igual que el año anterior, las zonas turísticas más populares entre los visitantes extranjeros registraron incrementos superiores al 25 %, mientras que numerosos puntos del centro de Tokio experimentaron alzas de dos dígitos.

La mayor subida entre las calles con el valor fiscal más alto de cada oficina tributaria del país volvió a registrarse, por tercer año consecutivo, en la localidad de Hakuba, en la prefectura de Nagano, donde el incremento alcanzó el 32,7 %, por encima del 32,4 % del año anterior. En segundo lugar se situó Nozawaonsen, también en Nagano, con un aumento del 31,3 %, seguida de Kitanomine, en la ciudad de Furano (Hokkaidō), con un 28,0 %. Las tres zonas se encuentran próximas a estaciones de esquí famosas por la calidad de su nieve en polvo y reciben un gran número de aficionados extranjeros a este deporte.

En el extremo opuesto, la mayor caída volvió a registrarse, por segundo año consecutivo, en la calle Asaichi-dōri, en la ciudad de Wajima (prefectura de Ishikawa), gravemente afectada por el fuerte terremoto de enero de 2024. El descenso fue del 8,6 %, inferior al retroceso del 16,7 % registrado el año anterior.

También en Tokio, más de treinta ubicaciones registraron aumentos superiores al 10 %, mientras que siete zonas —entre ellas los alrededores de Asakusa, la estación de Kita-Senju, en el distrito de Adachi, y la estación de Kinshichō, en el distrito de Sumida— superaron el 20 %.

Según los expertos, el fuerte encarecimiento de la vivienda en el centro de la capital ha impulsado el interés por áreas tradicionales de la ciudad bien comunicadas mediante importantes estaciones ferroviarias. Morinaga Shin’ichi, tasador inmobiliario en Tokio, considera que otro de los factores es el aumento del número de extranjeros que compran apartamentos con fines de inversión, impulsado por la creciente demanda de vivienda.

Fuera del área metropolitana de Tokio también continúa la tendencia alcista, con aumentos superiores al 10 % en las zonas céntricas de ciudades como Saga y Morioka. No obstante, Takahashi Masayuki, investigador principal de la empresa de estudios inmobiliarios Tokyo Kantei, advierte de que, en las regiones, estos incrementos podrían obedecer únicamente a factores puntuales, como proyectos de reurbanización. En su opinión, “se está acentuando una polarización entre las grandes áreas urbanas, donde el precio del suelo se ha disparado hasta superar los niveles de la burbuja económica, como ocurre en Tokio, y las zonas rurales, que siguen perdiendo población y dinamismo”.

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