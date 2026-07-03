El “buzón de bebés” de un hospital de Tokio acoge a 20 recién nacidos en su primer año de funcionamiento

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Tokio, 2 de julio (Jiji Press)—El “buzón para bebés” (Akachan Posuto) instalado en el hospital San-ikukai, en Tokio, acogió a 20 recién nacidos durante su primer año de funcionamiento. De ellos, siete nacieron mediante el sistema de parto confidencial, un procedimiento en el que solo un reducido número de profesionales del hospital conoce la identidad de la madre.

Según el hospital y el Gobierno Metropolitano de Tokio, 19 de los 20 bebés fueron entregados al centro en las 24 horas posteriores a su nacimiento. De ellos, 15 necesitaron atención médica, entre ella asistencia respiratoria con oxígeno.

El centro se convirtió el 31 de marzo de 2025 en el segundo hospital de Japón en poner en marcha un “buzón para bebés”, un dispositivo que permite a los progenitores entregar de forma anónima a un recién nacido bajo el cuidado de personal sanitario. El primero fue instalado en un hospital de la ciudad de Kumamoto en 2007.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves, el director del hospital, Katō Hitoshi, destacó que muchas mujeres afrontan el embarazo en una situación de profundo aislamiento. A su juicio, “la sociedad debe evolucionar para erradicar los partos domiciliarios de alto riesgo”, y defendió la creación de un sistema plenamente desarrollado de parto confidencial.

En los casos en los que fue posible conocer las circunstancias de las madres, tres eran adolescentes y doce tenían entre 20 y 29 años, además de varias mujeres de mayor edad. Dieciséis habían dado a luz en sus domicilios, a menudo en condiciones especialmente precarias. Muchas explicaron que atravesaban graves dificultades económicas, mientras que algunas señalaron que sus parejas habían cortado todo contacto con ellas y que no podían hacerse cargo solas de la crianza de sus hijos.

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