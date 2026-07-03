El seleccionador de Japón lamenta la eliminación del equipo en el Mundial

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Tokio, 2 de julio (Jiji Press)—Durante una rueda de prensa celebrada en Tokio tras su regreso a Japón, el seleccionador del equipo nacional masculinao de fútbol de Japón, Moriyasu Hajime, expresó su pesar por la eliminación del equipo en el Mundial de la FIFA 2026.

“Es posible que hubiera podido conducir al equipo a la victoria con una mejor dirección del partido. La derrota me duele muchísimo”, afirmó Moriyasu, en referencia al encuentro de dieciseisavos de final frente a Brasil.

En el Mundial de 2026, disputado en Canadá, México y Estados Unidos, Japón empató con la potente selección de Países Bajos en la fase de grupos tras dejar escapar una ventaja en dos ocasiones. En el duelo frente a Brasil, correspondiente a los dieciseisavos de final, los “Samurai Blue” se adelantaron en la primera parte, pero terminaron cayendo por 2-1.

“El resultado fue decepcionante, pero sentí que, gracias a todo lo que el fútbol japonés ha construido a lo largo de su historia, hoy podemos competir de tú a tú con las grandes potencias mundiales”, señaló. “Durante el torneo también sentí que, si seguimos creciendo por este camino, llegará el día en que podamos conquistar el título mundial”, añadió.

Preguntado por su futuro al frente de la selección, Moriyasu evitó pronunciarse. “Necesito descansar un poco y hacer balance del torneo. Eso es lo único que está decidido por el momento”, respondió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, Miyamoto Tsuneyasu, declaró: “Aún no hemos iniciado el proceso para decidir quién será el seleccionador, así que no puedo hacer comentarios sobre una situación hipotética”.

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