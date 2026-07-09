Japón investigará el uso no autorizado de contenidos de medios de comunicación por buscadores con IA

Noticias

Tokio, 8 de julio (Jiji Press)—La Comisión de Comercio Justo de Japón anunció el miércoles el inicio de una encuesta dirigida a unos 370 medios de comunicación japoneses que gestionan sitios web de noticias para recopilar información sobre el uso no autorizado de artículos por parte de servicios de búsqueda basados en inteligencia artificial generativa, así como sobre las tarifas que perciben por la utilización de sus contenidos.

El organismo también celebrará reuniones con grandes empresas tecnológicas, entre ellas la estadounidense Google y la japonesa LY Corporation, operadora del portal Yahoo! Japan y de la aplicación de mensajería LINE.

La encuesta abarca periódicos, agencias de noticias, editoriales y cadenas de televisión integrados en la Asociación Japonesa de Editores y Empresas Periodísticas, la Asociación Japonesa de Editores de Revistas o la Asociación Japonesa de Radiodifusores Comerciales.

Si la investigación detecta prácticas que vulneren o puedan vulnerar la Ley Antimonopolio, como un posible abuso de posición dominante, la Comisión instará a las partes implicadas a adoptar medidas correctoras.

Otro de los fenómenos que preocupa al organismo es el denominado “cliqueo cero” (zero-click search), por el que los usuarios leen resúmenes o contenidos generados por IA a partir de artículos periodísticos sin necesidad de acceder a las páginas web de los medios. Como consecuencia, estas empresas pierden visitas y, con ellas, ingresos potenciales por publicidad.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]