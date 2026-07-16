La UNESCO instará a Japón a reformar las exposiciones de las minas de oro de Sado

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Seúl, 16 de julio (Jiji Press)—El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha elaborado un borrador de recomendación en el que insta a Japón a reformar las exposiciones del complejo de minas de oro de la isla de Sado, en la prefectura de Niigata.

El documento, dado a conocer el miércoles, se elaboró a partir de las alegaciones de Corea del Sur, que sostiene que durante la Segunda Guerra Mundial ciudadanos de la península de Corea fueron obligados a trabajar en el complejo minero.

Las minas de oro de la isla de Sado, situadas en la ciudad homónima, fueron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2024.

Al presentar la candidatura, el Gobierno japonés indicó que las exposiciones se centrarían en la historia de las minas entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XIX.

El Gobierno surcoreano, que inicialmente se opuso a la inscripción del complejo en la Lista del Patrimonio Mundial, acabó dando su consentimiento con la condición de que se instalara un espacio expositivo dedicado al periodo de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo materiales relacionados con la actividad de las minas durante esos años.

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