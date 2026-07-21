Se prevé que la Ley de la Casa Imperial revisada entrará en vigor en octubre

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Tokio, 21 de julio (Jiji Press)—El Gobierno de Japón anunció el martes que promulgará próximamente la reforma de la Ley de la Casa Imperial, aprobada por la Dieta el pasado viernes. La decisión, adoptada en una reunión del Gabinete, hace prever que la ley entre en vigor en octubre, ya que, como norma general, establece que su aplicación comenzará tres meses después de su promulgación.

La reforma tiene como objetivo hacer frente a la reducción del número de miembros de la familia imperial. Para ello, permitirá que descendientes varones por línea paterna de las once antiguas casas principescas sean adoptados como miembros de la familia imperial y que las mujeres conserven su condición de integrantes de esta después de contraer matrimonio.

La ley mantiene el principio de que el Trono del Crisantemo solo puede ser heredado por descendientes varones de la línea paterna. Aunque la persona adoptada no adquirirá derechos sucesorios, sus descendientes varones sí podrán acceder a la línea de sucesión al trono.

La reforma también establece que el esposo y los hijos de una mujer de la familia imperial no tendrán la condición de miembros de la familia imperial.

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