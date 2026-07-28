Un fuerte temblor sacude la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón

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Tokio, 28 de julio (Jiji Press)—Un potente terremoto sacudió la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, hacia las 16:27 del martes y alcanzó una intensidad sísmica de 7, el nivel máximo de la escala japonesa, en la ciudad de Uki y la localidad de Hikawa.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo tuvo un hipocentro situado a unos 10 kilómetros de profundidad y una magnitud estimada de 7,1. La agencia emitió un aviso de tsunami para las zonas costeras de los mares de Ariake y Yatsushiro, que afectan a las prefecturas de Kumamoto, Fukuoka, Saga y Nagasaki.

A las 17:30, unos 48.280 hogares de la prefectura de Kumamoto permanecían sin suministro eléctrico, mientras que algunas zonas de la prefectura de Ōita también registraban cortes de luz, según informó la Compañía de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica de Kyūshū.

La Autoridad de Regulación Nuclear informó que no había detectado anomalías en la central nuclear de Genkai, operada por la Compañía Eléctrica de Kyūshū y situada en la prefectura de Saga; en la central nuclear de Sendai, también de la Compañía Eléctrica de Kyūshū, en la prefectura de Kagoshima; ni en la central nuclear de Ikata, operada por la Compañía Eléctrica de Shikoku, en la prefectura de Ehime.

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