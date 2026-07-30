Rusia bautizará una isla de los Territorios del Norte con el nombre del espía soviético Sorge

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Tokio, 30 de julio (Jiji Press)—La delegación de Sajalín de la Sociedad Geográfica Rusa anunció el 28 de julio que una isla deshabitada de las Kuriles Menores llevará el nombre de Richard Sorge, un espía soviético que operó en Japón antes de la Guerra del Pacífico.

Las Kuriles Menores están formadas por la isla Shikotan y el grupo de Habomai de los Territorios del Norte, reclamados por Japón. Se espera que el Gobierno de Rusia apruebe de manera oficial la decisión próximamente.

La delegación anunció el martes que se colocará en la isla una placa con el nombre de Sorge, alegando que esta designación contribuirá a establecer legalmente la inmutabilidad de las fronteras de Rusia en el Extremo Oriente.

Esta medida se considera un intento de reforzar el statu quo del control efectivo que ejerce Rusia sobre las islas del noroeste del Pacífico, que fueron arrebatadas a Japón por las tropas soviéticas en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

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