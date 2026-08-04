Más de 8.000 personas continúan en centros de evacuación una semana después del terremoto de Kumamoto

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Hikawa, prefectura de Kumamoto, 4 de agosto (Jiji Press)—A 4 de agosto, más de 8.000 personas permanecen en centros de evacuación en la prefectura de Kumamoto, una semana después del terremoto de magnitud 7,1 que dañó más de 12.000 viviendas en esta prefectura del suroeste de Japón.

Las temperaturas diurnas superan los 35 grados centígrados en plena ola de calor estival, lo que aumenta la preocupación por el estado de salud de los evacuados y de otras personas afectadas por el desastre del 28 de julio, que alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala japonesa de intensidad sísmica.

Según el cuartel general de respuesta ante desastres del Gobierno de la prefectura de Kumamoto, el número de fallecidos por el terremoto ascendía a 38 a las 7:00 horas del martes. Se cree que una de las víctimas murió por un golpe de calor y que el caso podría considerarse una muerte relacionada con el desastre, ya que la persona permanecía en un vehículo tras haber evacuado. Asimismo, se investigan las causas de otro fallecimiento.

Siete personas murieron en la explosión ocurrida poco después del terremoto en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, en la localidad de Kashima, mientras que otras nueve perdieron la vida en una planta de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro, donde una chimenea se derrumbó a causa del temblor.

Un total de 8.222 personas permanecen alojadas en 150 centros de evacuación repartidos entre 16 municipios. El número de evacuados alcanzó su máximo el jueves, dos días después del terremoto, con 10.467 personas distribuidas en 415 centros.

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