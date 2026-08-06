La policía de Japón analizará de forma remota las comunicaciones de los grupos criminales ‘tokuryū’

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Tokio, 6 de agosto (Jiji Press)—La Agencia Nacional de Policía de Japón anunció el jueves que estudiará la introducción de un nuevo método de investigación basado en el análisis remoto de las comunicaciones y la información intercambiada entre miembros de grupos criminales anónimos y poco organizados conocidos como tokuryū, a través de aplicaciones con altos niveles de confidencialidad.

El objetivo de esta técnica es prevenir daños detectando los planes de delitos como las estafas especiales antes de que los grupos tokuryū los lleven a cabo.

Un panel de expertos celebrará el lunes su primera reunión para analizar cuestiones técnicas, los desafíos relacionados con los derechos humanos, como el secreto de las comunicaciones, y las reformas legales necesarias para aplicar cuanto antes este método de investigación. Para ello, estudiará también las medidas adoptadas por autoridades de investigación extranjeras.

Sus nueve integrantes, entre ellos profesores universitarios especializados en la Constitución y el derecho penal, un abogado y un experto en ciberseguridad, abordarán asimismo cuestiones como el alcance de la información que podrá recopilarse mediante este nuevo método y los tipos de delitos a los que será aplicable.

La técnica consistiría en tomar el control remoto de teléfonos inteligentes y otros dispositivos pertenecientes a miembros de alto rango de grupos tokuryū identificados mediante investigaciones policiales y otros procedimientos, con el fin de acceder a sus registros de comunicaciones y otra información.

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