Emiten una alerta especial por lluvias torrenciales en las prefecturas de Toyama e Ishikawa

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Tokio, 27 de agosto (Jiji Press)—La Agencia Meteorológica de Japón emitió la mañana del jueves una alerta especial de nivel 5 por lluvias torrenciales para algunos municipios de las prefecturas centrales de Toyama e Ishikawa.

Las lluvias torrenciales comenzaron a castigar la zona de la península de Noto, en el centro de Japón, en las primeras horas del jueves. Las alertas de emergencia, emitidas a las 6:20 a. m., abarcan la ciudad de Himi, en Toyama, y la ciudad de Hakui y los municipios de Shika, Hōdatsushimizu y Nakanoto, en Ishikawa. El nivel 5 es el más alto en la escala de alerta por desastres de la agencia.

En las dos prefecturas vecinas, orientadas al mar de Japón, se desarrollaron de forma intermitente bandas de precipitación lineal. Los cinco municipios emitieron la información de evacuación de emergencia de nivel 5, la más alta, instando a los residentes a tomar medidas inmediatas para proteger sus vidas.

En la prefectura de Toyama se desbordaron tres ríos y unos 1.700 hogares sufrieron cortes de electricidad en la ciudad de Himi, entre otros incidentes. En tres municipios de la prefectura de Ishikawa se confirmaron inundaciones de viviendas y comunidades aisladas.

Según las autoridades, se requiere extremar la precaución ante la inundación de carreteras y zonas bajas, el desbordamiento de ríos y los desprendimientos de tierra. Los gobiernos prefecturales de Toyama e Ishikawa establecieron sedes de respuesta ante desastres y están trabajando para evaluar los daños causados por las fuertes lluvias.

Las precipitaciones acumuladas en 24 horas hasta las 10:20 a. m. alcanzaron los 327,5 milímetros en la ciudad de Himi, los 322,0 milímetros en la ciudad de Hakui y los 240,0 milímetros en el municipio de Hōdatsushimizu, batiendo en todos los casos el récord histórico desde que se tienen registros.

La precipitación prevista para las 24 horas posteriores hasta las 6:00 a. m. del día 28 alcanzará, en las zonas más afectadas, los 200 milímetros en las prefecturas de Toyama e Ishikawa, los 150 milímetros en la prefectura de Niigata y los 90 milímetros en la prefectura de Fukui.

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