El número de nacimientos en Japón aumenta un 0,8 % en el primer semestre de 2026

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Tokio, 28 de agosto (Jiji Press)—Los datos preliminares de las estadísticas del movimiento natural de la población publicados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón revelan que el número de nacimientos en el primer semestre de 2026 (de enero a junio) se situó en 342.068, lo que representa un aumento del 0,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del primer incremento interanual registrado en un primer semestre en 11 años, desde 2015.

La cifra de nacimientos se mantiene por debajo de los 400.000 por quinto año consecutivo, por lo que la tendencia a la baja natalidad continúa. Sin embargo, comienzan a observarse indicios de que el acelerado descenso del número de nacimientos está frenándose.

El número de nacimientos de ciudadanos japoneses en 2025, dado a conocer en junio, fue de 671.236, un mínimo histórico por décimo año consecutivo desde que comenzaron los registros en 1899. No obstante, la tasa de descenso se suavizó al 2,2 %, tras haberse mantenido en la franja del 5 % desde 2022.

El número de nacimientos en la primera mitad de este año aumentó en 2.788 en comparación con los 339.280 del mismo periodo del año pasado. Tras una constante trayectoria descendente desde 2015, la cifra experimentó una recuperación por primera vez en 11 años. Es posible que el incremento en el número de matrimonios registrado en 2024 y 2025 haya influido en este resultado.

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