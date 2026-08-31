El 35 % de los jóvenes solteros de Japón no tiene intención de casarse

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Tokio, 31 de agosto (Jiji Press)—Una encuesta de la Agencia para la Infancia y la Familia reveló el lunes que el 35 % de los jóvenes solteros en Japón no desea casarse.

Según los resultados provisionales del estudio, unos 15.000 de los aproximadamente 43.500 solteros consultados sobre sus perspectivas acerca del matrimonio eligieron esa opción, y muchos de los encuestados manifestaron que prefieren dar prioridad a dedicar su tiempo a sus aficiones.

Por su parte, un 9,5 % afirmó que desea casarse de inmediato, un 10,3 % en un plazo de dos a tres años, y un 7,7 % en un plazo de cinco años.

La encuesta también preguntó a todos los solteros qué priorizan por delante del matrimonio, permitiendo la selección de múltiples respuestas. Más de la mitad eligió el ocio y las aficiones. Otras respuestas habituales incluyeron la salud, el bienestar emocional y unos ingresos estables.

El estudio, realizado en línea entre mayo y agosto a unas 100.000 personas de entre 15 y 39 años, obtuvo respuestas válidas de unas 68.000.

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