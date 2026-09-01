El “japonés sencillo” cobra protagonismo como opción para transmitir información a los extranjeros

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Tokio, 1 de septiembre (Jiji Press)—La difusión de información en “japonés sencillo” (yasashii nihongo), empleando un vocabulario y expresiones fáciles de comprender incluso para los niños, está cobrando un renovado protagonismo. Tras el terremoto de Kumamoto del pasado mes de julio, varias empresas privadas de la prefectura informaron en japonés sencillo sobre los puntos de suministro de agua o las precauciones necesarias al pernoctar en vehículos. Un estudio elaborado por una fundación pública revela además que existe una mayor necesidad de esta modalidad entre los extranjeros que del uso del inglés.

Según la Fundación Metropolitana Tsunagari de Tokio, una fundación pública dedicada a la divulgación y concienciación sobre esta materia, las claves del japonés sencillo residen en evitar las onomatopeyas, las palabras miméticas, los préstamos de otros idiomas y las expresiones ambiguas, así como en utilizar oraciones cortas y precisas. Por ejemplo, se propone sustituir kyanseru (“cancelar”) por yameru; teikyō (“proporcionar”) por moraeru (“poder recibir”); o la frase kōdai ni hinan shite kudasai (“evacuen a zonas altas”) por takai tokoro ni nigete kudasai (“huyan a un lugar elevado”).

En un estudio realizado por la propia fundación entre la población extranjera residente en Tokio, la opción “deseo leer información redactada en japonés sencillo” alcanzó el 41,3 %, superando al 35,9 % que solicitaba información en inglés. Inoue Nobuko, integrante de la entidad, analiza así la tendencia: “Se debe probablemente a que las nacionalidades de los extranjeros en Japón se han diversificado y hay menos personas procedentes de países angloparlantes”.

En la prefectura de Kumamoto más de la mitad de los residentes extranjeros procede del sudeste asiático, de países como Vietnam e Indonesia. Un responsable de la División Internacional del Gobierno prefectural subraya: “Dado el elevado flujo de personas cuya lengua materna no es el inglés, procuramos difundir la información en un japonés sencillo antes que en inglés”.

Por su parte, WizTry, una empresa de tecnologías de la información con sede en la prefectura, lanzó al día siguiente del terremoto el sitio web ‘Guía de ayuda a los damnificados de Kumamoto’ (Kumamoto hisaisha shien nabi) y habilitó una sección dirigida al colectivo extranjero. En ella publicó detalles sobre la asistencia mediante frases breves como “Mizu o kubaru basho ga arimasu. Okanen wa irimasen” (“Hay lugares donde se reparte agua. No cuesta dinero”). Suematsu Kōtarō, presidente de la firma, señaló: “Confiamos en que sirva de apoyo a los extranjeros y a otras personas a quienes la información les resulta difícil de alcanzar”.

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