El Gobierno lleva a cabo un simulacro ante posibles terremotos en las fosas de Japón y Chishima

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Tokio, 1 de septiembre (Jiji Press)—El 1 de septiembre, Día de la Prevención de Desastres, el Gobierno de Japón llevó a cabo un simulacro general de prevención de catástrofes basado en la hipótesis de un terremoto en las fosas de Japón y Chishima, situadas en el océano Pacífico, desde Hokkaidō hasta la región de Tōhoku.

En el simulacro, se constituyó en la Oficina del Primer Ministro una sede de respuesta ante emergencias encabezada por la primera ministra Takaichi Sanae y se celebró una reunión en la que se recibieron por vía telemática explicaciones sobre la situación de los daños por parte del gobernador de Hokkaidō, Suzuki Naomichi, y del gobernador de la prefectura de Aomori, Miyashita Sōichirō, entre otros.

El simulacro supuso que a las 7:00 horas se produjo un terremoto de magnitud 8,3 con epicentro frente a las costas de Tokachi (Hokkaidō), alcanzando la intensidad sísmica máxima de 7 en la escala japonesa en el este de la subprefectura de Hidaka (Hokkaidō).

Durante la reunión de la sede, el gobernador Suzuki solicitó apoyo: “Dado que se prevé un gran número de evacuados, rogamos el rápido suministro de bienes de ayuda de emergencia”. La primera ministra respondió: “Como Gobierno, avanzaremos con rapidez en el suministro proactivo de asistencia para garantizar el reparto suficiente de los bienes necesarios en los centros de evacuación”.

Tras la reunión, la primera ministra ofreció una rueda de prensa para explicar la respuesta del Ejecutivo y apeló a la ciudadanía: “Les pido que adopten medidas para proteger sus vidas, como evacuar a lugares seguros”.

Antes del simulacro, los miembros del Gabinete acudieron a pie a la Oficina del Primer Ministro bajo el supuesto de un terremoto con epicentro directo en el área metropolitana de Tokio.

Según las estimaciones de daños del Gobierno, si se produjera un temblor de magnitud cercana a 9 a lo largo de las fosas de Japón y Chishima, la altura del tsunami rozaría un máximo de 30 metros, y la cifra de muertos podría alcanzar hasta unos 199.000 en la fosa de Japón y unos 100.000 en la fosa de Chishima. El Ejecutivo trabaja en el acondicionamiento de vías de evacuación y otras medidas para mitigar los daños.

Tras el ejercicio, la primera ministra se trasladó a la ciudad de Atsugi, en la prefectura de Kanagawa, para inspeccionar un simulacro conjunto de prevención de desastres en el que participaron nueve prefecturas y municipios, basado en la hipótesis de un terremoto en el área metropolitana de Tokio. Allí participó, entre otras actividades, en una práctica de reanimación cardiopulmonar mediante el uso de un desfibrilador externo automático (DEA).

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