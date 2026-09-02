Putin culpa a Japón del deterioro de las relaciones bilaterales

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Tokio, 2 de septiembre (Jiji Press)—El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el miércoles que Japón es totalmente responsable del deterioro de las relaciones entre Tokio y Moscú, según informó la agencia de noticias estatal rusa Tass.

Según trascendió, Putin declaró que la reacción de Japón ante su visita a una isla en disputa en el noroeste del Pacífico no le sorprendió.

Ante los medios de comunicación reunidos durante su visita a Kirguistán, Putin declaró que Rusia no ha tomado ninguna medida para empeorar las relaciones con Japón y ha respondido de manera positiva en muchos asuntos.

Tras señalar que las negociaciones sobre un tratado de paz entre Moscú y Tokio para poner fin formalmente a las hostilidades bélicas son una cuestión difícil, Putin afirmó que, aunque el asunto estaba resuelto, Rusia estaba dispuesta a discutirlo de alguna forma, sugiriendo que su país había hecho ciertas concesiones.

El 13 de agosto, Putin visitó Etorofu, una de las cuatro islas conocidas colectivamente en Japón como los Territorios del Norte, pero controladas por Rusia.

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