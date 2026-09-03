El autor de ‘Los Caballeros del Zodíaco’ denuncia que su exrepresentante y otros malversaron 4.600 millones de yenes

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Tokio, 2 de septiembre (Jiji Press)—El autor de manga Kurumada Masami, conocido obras como Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), ofreció una rueda de prensa el miércoles en la que hizo público que un exdirectivo que ejerció como su representante y otros implicados malversaron un total de unos 4.600 millones de yenes (unos 29 millones de dólares) pertenecientes a tres empresas que él encabeza.

Tras descontar 1.800 millones de yenes ya restituidos, las compañías interpusieron el mismo día una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio para reclamar una indemnización por daños y perjuicios por un valor total de unos 2.886 millones de yenes.

Las demandantes son tres firmas, entre ellas la sociedad de gestión de derechos de autor Kurumada Production. Según la demanda y otros documentos, el exdirectivo supervisaba las labores de contabilidad de las tres empresas y las negociaciones externas, y al menos entre 2018 y 2024 transfirió sin autorización fondos de estas sociedades a cuentas a nombre de múltiples compañías bajo su control, además de hacer que los clientes ingresaran los pagos de licencias en dichas cuentas.

La parte de Kurumada sostiene que en la malversación participaron otras seis personas, además del exdirectivo. Se alega que los fondos se destinaron a inversiones en criptoactivos (criptomonedas) y que, para evitar ser descubiertos, crearon en secreto sociedades que se hacían pasar por filiales vinculadas para utilizarlas como destinatarias de las transferencias de los clientes.

El perjuicio se descubrió alrededor de febrero de 2024 a raíz de una advertencia de la Oficina Regional de Impuestos de Tokio. Si bien el exdirectivo admitió la desviación irregular de fondos ante Kurumada, justificó su actuación alegando frases como: “Lo hice pensando en el bien del maestro”.

En la rueda de prensa, Kurumada declaró: “Cuando se descubrió, no me lo podía creer. Sentí una impotencia y una desolación profundas al ver que hay personas capaces de traicionar sin contemplaciones la confianza depositada en ellas por mero interés personal”.

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