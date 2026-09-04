Fallece a los 90 años el premio Nobel de Química Shirakawa Hideki

Noticias

Tokio, 3 de septiembre (Jiji Press)—El profesor emérito de la Universidad de Tsukuba Shirakawa Hideki, galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 2000 por el desarrollo de plásticos conductores de electricidad, falleció el 24 de agosto a los 90 años en un hospital de la ciudad de Yokohama a causa de un tumor hepático metastásico y un cáncer de origen primario no determinado.

En 1961 se graduó en la Facultad de Ciencia e Ingeniería del Instituto de Tecnología de Tokio (actual Instituto de Ciencia de Tokio). Tras ejercer como profesor ayudante en dicha institución, en 1976 pasó a ser investigador en la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), en 1979 asumió como profesor adjunto en la Universidad de Tsukuba y en 1982 fue nombrado profesor titular en la misma casa de estudios, de la que se retiró en el año 2000 tras jubilarse.

Durante su etapa como profesor ayudante en el Instituto de Tecnología de Tokio, Shirakawa centró su atención en una fina película formada por accidente cuando un estudiante investigador cometió un error en la síntesis de poliacetileno. Tras analizarla en detalle, produjo una película delgada con un brillo semejante al del papel de aluminio. Hasta entonces se consideraba que los polímeros, como los plásticos, no conducían la electricidad.

Aunque en un principio el hallazgo no atrajo atención, durante una estancia de estudios en Estados Unidos logró desarrollar una película fina de poliacetileno conductora de electricidad junto a los investigadores con quienes más tarde compartiría el Premio Nobel. La investigación se presentó en 1977 y recibió un gran reconocimiento.

La película delgada de poliacetileno desarrollada por Shirakawa concitó interés como material para electrodos durante la fase de desarrollo de las baterías de iones de litio, un avance que impulsó la rápida expansión de los dispositivos portátiles, como los teléfonos celulares. Los polímeros conductores, entre ellos el poliacetileno, se utilizan ampliamente en la actualidad en dispositivos informáticos como las pantallas táctiles.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]