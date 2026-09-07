Kura Sushi cancela una campaña de Chiikawa tras un caso de apropiación indebida de los premios

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Tokio, 7 de septiembre (Jiji Press)—La cadena de restaurantes Kura Sushi canceló el domingo una campaña promocional en colaboración con el popular personaje Chiikawa tras descubrirse la apropiación indebida de los premios del evento por parte de un empleado.

La empresa suspendió la totalidad de los contenidos de la iniciativa desde el inicio del horario comercial de esa misma jornada. Asimismo, anunció que, como disculpa por la finalización anticipada de la campaña, ofrecería un descuento del 10 % en todos sus productos al pasar por caja durante dos días.

Según la empresa, se detectó que una gran cantidad de artículos promocionales de la colaboración pertenecientes al servicio “Bikkura Pon!” (un mecanismo con el que los clientes obtienen un regalo al resultar agraciados) se estaba ofreciendo a la venta en portales de productos de segunda mano. La investigación posterior confirmó la conducta irregular cometida por un trabajador de la firma, por lo que esta se encuentra en consultas con la policía sobre las medidas a adoptar.

La cancelación afecta a la distribución de figuras originales y chapas, a la entrega de obsequios como tazas de té y a los platos del menú especial de la colaboración. Estaba previsto que la campaña se desarrollara entre el 21 de agosto y el 30 de septiembre.

Kura Sushi manifestó sus disculpas a través de un comunicado: “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los clientes que esperaban con ilusión esta campaña, así como a todas las partes interesadas”.

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