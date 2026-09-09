JR East elegirá un nuevo personaje para la tarjeta IC Suica en sustitución del pingüino

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Tokio, 9 de septiembre (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) presentó las imágenes de tres personajes candidatos para suceder a su mascota actual, un pingüino, en el sistema de tarjeta IC de transporte Suica.

Los tres candidatos —una ardilla marrón, un conejo morado y una criatura naranja que lleva una bolsa con un topo en su interior— fueron anunciados el martes. La tarjeta Suica se utiliza para pagar la tarifa del tren y como dinero electrónico.

JR East elegirá a uno de los tres mediante una votación pública, y el nuevo personaje se encargará de promocionar los servicios de Suica a partir del 1 de abril de 2027.

La votación comenzó el martes en un sitio web especial y estará abierta hasta el 23 de septiembre. El resultado se anunciará el 18 de noviembre. El nombre del nuevo personaje se decidirá con base en las propuestas recibidas del público.

Los tres personajes candidatos fueron seleccionados entre cerca de 20 propuestas presentadas por jóvenes creadores.

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