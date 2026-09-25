Lanzan al mercado varios productos inspirados en la Luna con motivo del ‘tsukimi’

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Tokio, 24 de septiembre (Jiji Press)—Numerosas cadenas de restaurantes, empresas de alimentación y operadores de tiendas de 24 horas de Japón están ofreciendo nuevos productos de temporada con huevos preparados para asemejarse a la luna llena, de cara a la época del tsukimi.

La luna de mediados de otoño (chūshū no meigetsu) de este año, que tiene lugar el decimoquinto día del octavo mes lunar, cae el 25 de septiembre. Inspirándose en la costumbre tradicional japonesa de dar gracias por la cosecha de otoño mientras se admira la luna llena, las compañías están desplegando diversas campañas de ventas y celebrando eventos temáticos.

Denny’s Japan Co., empresa de restaurantes familiares, lanzó el 3 de septiembre su primera feria temática centrada en el tsukimi, en la que ofrece ocho productos relacionados, entre ellos fideos chinos negros sobre arroz con ajo y yema de huevo, y su clásico gratén de arroz cubierto con un filete de hamburguesa y salsa de curri, acompañado de un huevo frito.

La compañía dulcera Lotte Co. lanzó a principios de septiembre una variedad por tiempo limitado de su helado Yukimi Daifuku, envuelto en pastel de arroz mochi, con el mochi coloreado de amarillo para imitar la luna llena.

La empresa celebrará un evento de viernes a domingo en el que los visitantes podrán disfrutar de una degustación de helados y del amasado de mochi mientras contemplan una luna gigante recreada en un espacio interior en el distrito de Shinjuku, en Tokio. Se prevé que el evento atraiga a unas 5.000 personas durante los tres días, según informó un representante del departamento de relaciones públicas de la matriz Lotte Holdings Co.

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