Juegos Asiáticos: el japonés Mitsunaga Shoon se lleva el oro en la prueba masculina de natación estilo mariposa

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Tokio, 23 de septiembre (Jiji Press)—El nadador japonés Mitsunaga Shoon estableció el miércoles un récord nacional de 50,56 segundos para adjudicarse la medalla de oro en los 100 metros estilo mariposa masculinos en los Juegos Asiáticos, que se celebran en Japón.

En la quinta jornada de la 20.ª edición del evento multideportivo cuadrienal, que tiene lugar principalmente en sedes de la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, la esgrimista Ueno Yuka logró el oro en la competición de florete individual femenino.

En la prueba masculina por equipos de gimnasia artística, Japón finalizó en segunda posición, pese a que aspiraba a conseguir el título por primera vez en tres ediciones. China se adjudicó la corona por tercera vez consecutiva. En la competición femenina por equipos, Japón también acabó en segundo lugar, únicamente por detrás de China.

Yamanishi Toshikazu, poseedor del récord mundial en el medio maratón de marcha atlética masculina, obtuvo la medalla de plata, mientras que en la prueba de concurso completo de equitación por equipos, Japón también se hizo con la plata.

En tenis suave (soft tennis), Tenma Rena ganó la final individual femenina, mientras que Uematsu Toshiki se adjudicó el título en la categoría individual masculina.

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