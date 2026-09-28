Takaichi Sanae se aleja de su promesa de aumentar la presencia femenina en su Gobierno y en el PLD

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Tokio, 28 de septiembre (Jiji Press)—En la reciente remodelación del Gabinete y los cambios en los cargos ejecutivos del Partido Liberal Democrático (PLD), la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, también presidenta del PLD, nombró a un número reducido de mujeres, a pesar de su promesa anterior de aumentar la representación femenina a los niveles observados en los países del norte de Europa.

Ahora hay dos mujeres menos ocupando cargos de ministras del Gabinete o en otros altos puestos del Gobierno, mientras que los cuatro puestos ejecutivos clave del partido recayeron en hombres. Esto también se aleja del objetivo de igualdad de género del Gobierno.

A nivel del Gabinete, el número de ministras se mantiene sin cambios respecto a antes de la remodelación, contando únicamente con la ministra de Finanzas, Katayama Satsuki, y la ministra de Seguridad Económica, Onoda Kimi. Incluyendo a la primera ministra, las mujeres representan alrededor del 16 % del total de miembros del Gabinete.

Mientras tanto, entre los altos cargos del Gobierno que no pertenecen al Gabinete, el número de ministras de Estado y viceministras parlamentarias cayó de ocho a seis. En el PLD, Arimura Haruko fue destituida como presidenta del Consejo General, y solo dos de los 14 altos cargos ejecutivos del partido, Takaichi y Suzuki Takako, jefa de la Sede de Relaciones Públicas, son mujeres.

En las elecciones presidenciales del PLD del año pasado, Takaichi prometió crear un “Gabinete y liderazgo del partido con tantas mujeres como en los países del norte de Europa”. Aun así, la representación femenina en Japón sigue estando muy por debajo de los niveles de los países del norte de Europa, donde alrededor de la mitad de los ministros son mujeres.

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