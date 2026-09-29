El Ministerio de Trabajo de Japón señala las “metahabilidades” como esenciales ante el auge de la IA

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Tokio, 29 de septiembre (Jiji Press)—El Ministerio de Trabajo de Japón afirmó en un informe anual publicado el martes que las llamadas “metahabilidades”, entre las que se incluyen el pensamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas, se están volviendo esenciales para los trabajadores en medio de la adopción generalizada de la tecnología de inteligencia artificial.

En su libro blanco sobre la economía laboral de 2026, el ministerio definió las “metahabilidades” como capacidades que pueden aplicarse ampliamente más allá de tareas específicas, como el pensamiento lógico, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Asimismo, señaló que investigaciones anteriores han destacado la importancia de estas habilidades para ayudar a las personas a adquirir continuamente nuevos conocimientos con los que hacer frente a los rápidos cambios sociales, y añadió que los trabajadores con tales capacidades tienden a percibir salarios más altos.

El informe también enfatizó la necesidad de formar recursos humanos con conocimientos especializados en ciencia e ingeniería que puedan impulsar el desarrollo de la IA en el país.

Promover la educación recurrente de los adultos trabajadores resulta imperativo para alcanzar este objetivo, señala el informe, que insta a realizar esfuerzos para abordar obstáculos como el costo, las limitaciones de tiempo y la falta de información.

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