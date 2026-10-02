Exalumnos de la presidenta de la Corte Penal Internacional instan a Tokio a actuar contra las sanciones de EE. UU.

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Tokio, 2 de octubre (Jiji Press)—Un grupo de abogados que estudiaron con la presidenta de la Corte Penal Internacional, Akane Tomoko, presentó una petición con más de 170.000 firmas ante el Gobierno japonés, en la que exigen medidas para lograr el levantamiento inmediato de las sanciones de Estados Unidos contra ella.

“Japón, que mantiene una relación de confianza con Estados Unidos, puede desempeñar un papel en la salvaguardia de la independencia de la CPI”, declaró en rueda de prensa Uematsu Kentarō, representante del grupo.

La petición fue entregada el jueves al subsecretario jefe del Gabinete, Ozaki Masanao. Los miembros del grupo estudiaron con Akane cuando era profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nagoya.

El abogado Shamoto Yōsuke, que estuvo presente en el momento de la entrega de la petición, afirmó que Ozaki dijo al grupo que el Gobierno había transmitido claramente a Washington su apoyo a la CPI.

Las firmas se recogieron a través de internet en aproximadamente un mes.

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