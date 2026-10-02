El PLD propone restricciones a la compraventa especulativa de pisos

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Tokio, 1 de octubre (Jiji Press)—Un grupo de trabajo del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón presentó el jueves a la primera ministra, Takaichi Sanae, una propuesta de medidas para restringir las transacciones especulativas con condominios. Takaichi afirmó que su Gobierno responderá con firmeza a esta cuestión.

En la propuesta, el equipo, perteneciente a la Sede de Políticas para Ciudadanos Extranjeros del partido, señaló que se ha atribuido el reciente aumento del precio de los condominios al incremento de las operaciones a corto plazo realizadas principalmente por ciudadanos extranjeros.

Asimismo, indicó que la preocupación de que las propiedades residenciales en zonas urbanas estén siendo compradas con fines especulativos está alimentando la inquietud de los residentes locales.

El equipo instó al Gobierno a tomar medidas, incluidas acciones fiscales, lo antes posible, e indicó que las transacciones especulativas que no respondan a una demanda real deberían restringirse independientemente de si son realizadas por ciudadanos japoneses o extranjeros.

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