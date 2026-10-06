Honda y Taisei desarrollan conjuntamente un sistema de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos

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Tokio, 5 de octubre (Jiji Press)—Honda Motor Co. informó el lunes que ha desarrollado de manera conjunta con la empresa constructora Taisei Corp. un sistema inalámbrico integrado en la calzada para cargar vehículos eléctricos mientras circulan.

Las pruebas de demostración del sistema de carga comenzarán en una autopista de la prefectura de Chiba, al este de Tokio, en el año fiscal 2027 o más adelante, con el fin de verificar el rendimiento del suministro eléctrico y la durabilidad del sistema.

Honda R&D Co., filial del fabricante de automóviles, desarrolló un dispositivo receptor de energía para vehículos eléctricos y un dispositivo de transmisión de energía para ser integrado en la carretera. Por su parte, Taisei asumió el diseño vial y desarrolló un sistema de fuente de alimentación.

Honda y Taisei tienen como objetivo llevar el sistema de carga inalámbrica a un uso práctico en el sector de la logística y el transporte.

“Esperamos ofrecer la nueva opción de recibir electricidad mientras se conduce, como una tecnología para ampliar el potencial de los vehículos eléctricos”, afirmó Ueda Taku, ingeniero de Honda R&D.

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