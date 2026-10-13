La policía de Tokio vigila las 24 horas el aeropuerto de Haneda para evitar la huida de fugitivos al exterior

Noticias

Tokio, 13 de octubre (Jiji Press)—Agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio vigilan atentamente el aeropuerto de Haneda, en Tokio, para impedir la huida al extranjero de delincuentes autores de delitos graves. Con presencia ininterrumpida las 24 horas del día, su labor ha permitido en ocasiones localizar y arrestar a sospechosos apenas tres horas después de cometerse el delito. En un momento en que proliferan las redes con bases operativas en el extranjero, como los grupos fluctuantes de criminales anónimos (tokuryū), la importancia de las medidas de control en la frontera no deja de aumentar.

El Centro Internacional de Investigación de Haneda, perteneciente a la División de Lucha contra el Crimen Internacional de dicho departamento, fue fundado en diciembre de 2015 a raíz del aumento en la llegada de visitantes extranjeros al país. Además de frustrar la fuga de sospechosos al exterior, su cometido primordial consiste en prestar apoyo en la custodia y traslado de personas requeridas que son enviadas desde otros países.

Con anterioridad, los agentes de las comisarías próximas acudían tras recibir una solicitud puntual; sin embargo, tras la apertura del centro, investigadores dedicados en exclusiva permanecen destinados en el aeropuerto durante las 24 horas para labores de vigilancia e inspección.

Una vez que se identifica a un sospechoso tras cometerse un delito, los agentes comprueban el estado de su posible salida del país a partir de datos como el nombre, la fecha de nacimiento, la estatura o la vestimenta. Las labores de búsqueda se concentran principalmente en los mostradores de las aerolíneas que el individuo pudiera utilizar.

En un caso de homicidio ocurrido en septiembre del año pasado en el distrito de Setagaya, el centro facilitó la localización de un sospechoso de nacionalidad surcoreana antes de que este completara los trámites de salida del país, lo que propició una rápida detención unas tres horas después del crimen. El hombre había reservado un billete de avión inmediatamente después del suceso e intentaba escapar.

Asimismo, en mayo de este año colaboró en el arresto de la persona que dio las instrucciones en un caso de robo con homicidio en el que una mujer fue asesinada en una vivienda particular de la localidad de Kaminokawa, en la prefectura de Tochigi. Tres días después del suceso, los investigadores interceptaron al sospechoso en la sala de salidas tras haber superado el control de emigración, en un operativo conjunto con agentes de la policía de dicha prefectura.

La subinspectora Shimizuguchi Akemi, quien lleva cerca de ocho años en total destinada en el centro, señala que siente una gran satisfacción profesional cuando logra responder a las peticiones en coordinación no solo con la Policía Metropolitana, sino con las fuerzas policiales de todo el país. “La excusa de que no se puede hacer porque es la primera vez no tiene cabida. Mantenemos siempre la tensión que exige estar en la primera línea de la frontera”, afirma.

En las labores de custodia de sospechosos transferidos desde el extranjero, el equipo no solo facilita que los trámites de entrada al país y las revisiones aduaneras concluyan con fluidez, sino que, velando por la seguridad de los demás viajeros, llega a planificar los dispositivos con un mes de antelación. Como intervención especialmente destacada, Shimizuguchi recordó un operativo de 2019 en el que 70 agentes escoltaron a 12 sospechosos vinculados a una trama de estafas organizadas.

Según la división, este riguroso control fronterizo no se limita al aeropuerto de Haneda, sino que se extiende a las puertas de entrada marítimas de la capital, entre ellas la Terminal Internacional de Cruceros de Tokio y los muelles donde atracan los buques de carga.

El comisario principal Takahashi Toshiki, quien ejerció como jefe de la división hasta el pasado agosto, recalcó: “Desde la creación de esta división, hemos acumulado amplia experiencia práctica en la coordinación con los organismos pertinentes. Dado que se prevé un incremento de las huidas al extranjero, incluidas las relacionadas con las redes tokuryū, el papel que desempeñamos reviste una gran importancia”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]