Japón exigirá mayores ingresos a los extranjeros para conceder el estatus de profesional altamente cualificado

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Tokio, 18 de octubre (Jiji Press)—La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón ha decidido elevar el requisito de ingresos anuales mínimos para el estatus de residencia de “profesional altamente cualificado”, destinado a extranjeros con capacidades técnicas avanzadas o conocimientos especializados. El umbral actual es de tres millones de yenes o más.

A raíz de los recientes aumentos salariales, diversos expertos habían señalado la necesidad de endurecer las condiciones para acoger adecuadamente al talento altamente cualificado. El organismo tiene como objetivo modificar la orden ministerial correspondiente dentro del presente año fiscal, según revelaron el domingo varias fuentes de la agencia.

El estatus de profesional altamente cualificado abarca tres áreas: investigación académica, actividades técnicas y especializadas y gestión y administración. El criterio de ingresos anuales mínimos para las actividades técnicas y de gestión es de tres millones de yenes o más, mientras que para la investigación académica no existe un umbral mínimo.

La obtención de este estatus se evalúa en todos los casos mediante un sistema de puntos para profesionales altamente cualificados. Si la suma de los puntos asignados a apartados como ingresos anuales, edad, formación académica y experiencia laboral alcanza los 70 puntos, se concede la categoría 1, que otorga un periodo de estancia de cinco años. Quienes ejerzan su actividad durante tres años o más pueden acceder a la categoría 2, que permite residir en el país de forma indefinida.

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