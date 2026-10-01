Una “acogida selectiva” de residentes extranjeros: Japón endurece los controles de inmigración

El Gobierno de Japón está realizando diversas revisiones de los sistemas relativos a los permisos de residencia de los extranjeros, la renovación de su período de estancia y la residencia permanente, entre otros. A partir de estas modificaciones normativas, analizamos cómo pretende orientar el Gobierno japonés sus políticas de extranjería.

Mejora de la comodidad, y aumento de las tarifas y comisiones

En la actualidad son muchos los extranjeros que sienten cada vez más difícil la posibilidad de seguir viviendo en Japón, dados los muchos cambios normativos que se están produciendo en poco tiempo.

En los nuevos criterios del permiso de residencia para la gestión y administración de empresas, por ejemplo, que entraron en vigor en octubre de 2025, se han endurecido los requisitos relativos al capital social, el número de empleados y el dominio del japonés, entre otros puntos. Además, en lo que respecta al permiso de residencia para técnicos, expertos en humanidades y actividades internacionales, se ha decidido investigar a partir de marzo de 2026 las empresas de destino para evitar que los titulares realicen tareas que no requieran especialización. También se están reforzando los controles y aumentando las tasas en lo que respecta a la renovación del permiso de residencia y a la concesión de la residencia permanente.

Requisitos de residencia para gestión y administración

Apartados Antes de la reforma Después de la reforma Capital social 5 millones o más 30 millones o más Formación y experiencia Ninguna Más de tres años de experiencia en gestión y administración, o un título de máster, doctorado o título profesional en gestión u otras disciplinas relacionadas. Obligaciones de contratación Dos o más personas en sustitución del capital social Al menos un empleado a tiempo completo. Dominio del japonés Ninguno El solicitante o el personal fijo debe dominar un nivel B2 de japonés o superior. Verificación por parte de expertos Ninguna Revisión del plan de cada nuevo proyecto empresarial por parte de expertos.

*El 16 de octubre de 2025 entraron en vigor las nuevas normas. La actualización de normas para gestión y administración contará con un período transitorio hasta el 16 de octubre de 2028.

El Gobierno aprobó el 23 de enero de 2026, no obstante, las Medidas integrales para la acogida de extranjeros y la convivencia ordenada, que pueden considerarse las directrices básicas de una serie de medidas de endurecimiento; ese mismo día también se aprobaron las directrices de aplicación del sistema de formación y trabajo y del sistema de competencias específicas, que se introducirán en abril de 2027 en sustitución del programa de prácticas profesionales.

Según el concepto de “trabajo tras formación”, si se cumplen las condiciones, el trabajador podrá cambiar de lugar de trabajo dentro del mismo ámbito laboral si así lo desea. Los titulares de la cualificación de “habilidades específicas” que pasen de la categoría 1 a la 2 dejarán de tener un límite en el número de renovaciones del permiso de residencia, se les permitirá traer a sus familiares y ese período se computará a efectos de los requisitos de residencia permanente. Se trata de un sistema muy ventajoso para los trabajadores extranjeros.

En otras palabras, el Gobierno está avanzando simultáneamente en dos direcciones: por un lado, mantiene y mejora los mecanismos de acogida en los sectores que necesitan mano de obra extranjera; por otro, aumenta los requisitos de verificación tras la entrada en el país, eleva los criterios y aplica medidas más estrictas y selectivas.

Abordar la inquietud y la sensación de injusticia de la ciudadanía

Uno de los objetivos del endurecimiento de las normas es dar respuesta a la opinión pública. En las Medidas de Respuesta Integrales aprobadas en enero de 2026, el Gobierno señaló expresamente que existían casos de incumplimiento de las leyes y normas, así como de uso indebido de los sistemas por parte de algunos extranjeros, y que “es necesario hacer frente a la inquietud y la sensación de injusticia que siente la ciudadanía”. Sobre esta base, el Gobierno expuso su política de avanzar en la comprensión de la situación real, el intercambio de información y la optimización de los sistemas, no solo en materia de control de entradas, salidas y residencia, sino también en ámbitos tan diversos como la seguridad social, la sanidad, la educación y la adquisición de terrenos.

Puntos clave de la nueva política gubernamental de acogida de extranjeros Orden (endurecimiento de la normativa) Impulsar con firmeza el Plan para la Eliminación Total de los Inmigrantes en Situación Irregular

Estudiar la posibilidad de endurecer los criterios de evaluación de los permisos de residencia y la naturalización

Aplicación estricta de los procedimientos de convalidación de permisos de conducir extranjeros Convivencia (integración social) Estudio de programas para el aprendizaje del japonés y las normas sociales

Estudiar la posibilidad de ofrecer un programa de apoyo temprano para niños en edad preescolar, denominado “Preschool”

Formación y perfeccionamiento de profesores de japonés, y mejora de su prestigio social

Por ejemplo, en las directrices revisadas en junio de 2026, el Ministerio de Justicia señaló que, en algunos casos, la información obtenida de los organismos pertinentes sobre el cumplimiento de obligaciones públicas, como el pago de impuestos, podría utilizarse para decidir si se concede o deniega un cambio en el estatus de residencia o la renovación de su período de estancia. De este modo se deja más claro que la información para la verificación, que hasta ahora se basaba principalmente en los documentos presentados por el propio interesado, puede cruzarse con la información de que disponen los organismos administrativos.

Vincular la comprobación de la situación vital con la evaluación

El ámbito en el que el cambio se ha manifestado con mayor claridad es, sin duda, el de las solicitudes de permiso de residencia permanente. Este permiso, que no impone restricciones ni en cuanto al tipo de trabajo ni en cuanto a la duración de la estancia, es el estatus de residencia más estable de Japón y, hasta ahora, se ha evaluado teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Las directrices anteriores eran relativamente concisas y, aunque establecían requisitos generales como una estancia durante un período determinado, buena conducta, medios de subsistencia independientes y el cumplimiento de las obligaciones públicas, no aclaraban cómo se debían evaluar las circunstancias individuales. Por ello, la información sobre cuestiones como el nivel de ingresos requerido para obtener el permiso se ha ido compartiendo a través de los comentarios de expertos y de las experiencias reales de personas que ya habían presentado la solicitud.



Documentación para solicitar el permiso de residencia. (Pixta)

El nuevo borrador de directrices publicado en agosto de 2026 por la Agencia de Servicios de Inmigración detalla de forma más concreta que hasta ahora los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de permiso de residencia permanente. Se trata de un contenido que permite verificar de forma más amplia la realidad de la vida en Japón, incluyendo aspectos como los ingresos, la pensión futura, el dominio del japonés y la comprensión de los sistemas y normas japoneses. La Agencia de Servicios de Inmigración explica que, al exponer los principios básicos sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta en la evaluación, se “aumenta la previsibilidad” respecto a la concesión o denegación del permiso de residencia permanente.

Puntos clave del endurecimiento de los criterios de evaluación de los permisos de residencia permanente (abril de 2027) Ingresos anuales estables que superen el nivel de los ingresos medios de los hogares japoneses (a partir de octubre de 2026).

Previsión de prestaciones equivalente a la de 30 años de afiliación al régimen de pensiones de la Seguridad Social (el déficit puede cubrirse con activos).

Un dominio del japonés de nivel B1 o equivalente que permita desenvolverse de forma autónoma en situaciones cotidianas.

Comprensión de los sistemas y normas de Japón.

Evaluación de la escolarización de los hijos.

Investigación sobre el estado de pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social (como hasta ahora).

Requisitos para el cónyuge: de 3 años desde el matrimonio y 1 año de residencia a 5 años o más desde el matrimonio y 3 años o más de residencia.

En otras palabras, aunque el Gobierno exige a los extranjeros residentes unos niveles más altos en cuanto a ingresos y dominio del japonés, entre otros aspectos, ha simplificado los criterios de evaluación al detallar su contenido de forma más clara. Sin embargo, el mecanismo básico tradicional (que consiste en tomar una decisión tras considerar de forma integral las circunstancias individuales) no ha cambiado, por lo que los criterios de evaluación y el proceso de toma de decisiones no resultan más transparentes.

El entonces ministro de Justicia Hiraguchi Hiroshi declaró en rueda de prensa el 4 de agosto: “Hemos llevado a cabo la revisión necesaria en lo que respecta a la aplicación de los requisitos de independencia económica y de interés nacional, con el fin de garantizar de forma más segura que no supongan una carga para la sociedad”.

Aumento de las comisiones: se hace hincapié en la carga para los beneficiarios

Las tasas también aumentarán. En virtud de la Ley de Control de la Inmigración, modificada en mayo de 2026, el Gobierno revisará las tasas correspondientes al cambio y la renovación del estatus de residencia, así como al permiso de residencia permanente, a partir de las solicitudes presentadas a partir del 1 de octubre. Las tasas por cambio y renovación, que hasta ahora eran de 6.000 yenes para todos los periodos de residencia, pasarán a aplicarse según un sistema escalonado en función del período de residencia concedido: 75.000 yenes para un período de 5 años, y el permiso de residencia permanente se incrementará de 10.000 a 200.000 yenes. Se ha establecido un mecanismo de reducción de las tasas para los casos en que se cumplan ambos requisitos: la solicitud online y la situación de precariedad económica o consideraciones humanitarias.

Tasas de tramitación del permiso de residencia (en ventanilla)

Antes de la reforma Después de la reforma (periodo / importe) Cambio o renovación: 6.000 yenes Hasta 3 meses / 10.000 yenes De 3 a menos de 6 meses / 18.000 yenes De 6 meses a menos de 1 año / 25.000 yenes 1 año / 33.000 yenes De más de 1 año a menos de 3 / 48.000 yenes De más de 3 años a menos de 5 / 64.000 yenes 5 años o más / 75.000 yenes Residencia permanente: 10.000 yenes 200.000 yenes

Hiraguchi declaró en una rueda de prensa celebrada el 3 de julio que, dado que se prevé un aumento de los gastos relacionados con la gestión de la entrada, la salida y la residencia de extranjeros debido, entre otras cosas, al incremento del número de extranjeros residentes, “es necesario exigir una contribución adecuada” por parte de los mismos, y explicó que se había decidido aumentar las tasas teniendo en cuenta, además de los gastos reales de tramitación, los gastos de gestión. Esta declaración se interpretó como un énfasis en el principio de que el beneficiario debe asumir los costes.

Las tasas de solicitud de residencia permanente, al nivel de las de EE. UU.

En lo que respecta a la residencia permanente de los extranjeros, son muchos los países que establecen condiciones como el número de años de residencia, los ingresos o el dominio del idioma. En el Reino Unido, es necesario haber residido durante cinco años, cumplir los requisitos de ingresos y dominio del inglés, y superar un examen sobre el sistema político y la historia del país. Actualmente se está llevando a cabo una revisión de la normativa con el objetivo de ampliar el período de residencia y elevar los requisitos de inglés. Alemania también exige, además de una estancia de cinco años como norma general, unos ingresos estables, el pago de las cotizaciones a la seguridad social durante 60 meses, un nivel B1 de alemán y conocimientos básicos sobre el ordenamiento jurídico. Corea del Sur, por su parte, exige, además de una estancia de cinco años como norma general, unos ingresos basados en la renta nacional per cápita y la finalización de un programa de integración social o la superación de un examen.

Las tasas también varían. En Alemania y Corea del Sur suman el equivalente a unos 20.000 yenes; en Estados Unidos, la tasa para cambiar el permiso de residencia temporal por uno de residencia permanente para los residentes en el país oscila entre 210.000 y 220.000 yenes; y en el Reino Unido ronda los 600.000 yenes. Hasta ahora, en Japón la tasa era de 10.000 yenes, más barata que en cualquiera de estos cuatro países. Sin embargo, a partir de octubre de 2026 pasará a ser de 200.000 yenes, lo que superará con creces las tasas de Alemania y Corea del Sur y se situará prácticamente al mismo nivel que en Estados Unidos, aunque seguirá siendo inferior a la del Reino Unido.

No obstante, los requisitos para obtener el permiso de residencia permanente y el alcance de la evaluación incluida en las tasas varían según el país, por lo que no es posible determinar si son adecuados basándose en una simple comparación de precios.

Una perspectiva que abarque el panorama general de la política de extranjería

La tendencia general que se desprende de estas medidas es relativamente clara. Japón no pretende poner fin a la acogida de extranjeros en sí misma. En un contexto de escasez de mano de obra, es probable que se siga perfeccionando el sistema de acogida de trabajadores extranjeros.

Por otra parte, a la hora de autorizar el trabajo, la vida cotidiana, la duración de la estancia y, además, el establecimiento a largo plazo tras la entrada en Japón, se verificarán más aspectos que hasta ahora y se elevarán los requisitos exigidos. Al mismo tiempo, aumentarán los gastos necesarios para mantener la residencia.

Aunque se trata de políticas distintas, con diferentes organismos competentes y fundamentos jurídicos, desde la perspectiva de la vida cotidiana de cada extranjero, esto se percibirá seguramente como un aumento continuo de la carga en distintos ámbitos, como el trabajo, la renovación del permiso de residencia, los impuestos y la seguridad social, o los trámites para obtener la residencia permanente.

También es importante tener una visión general y comprender los cambios en el marco normativo que afecta a los extranjeros.

*Artículo basado en la información publicada a fecha de 1 de septiembre de 2026. Dado que incluye información que aún se encuentra en fase de estudio, para tramitar efectivamente el permiso de residencia es necesario consultar la información más reciente en las páginas web pertinentes, como la de la Agencia de Servicios de Inmigración.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Oficina Regional de Servicios de Inmigración de Tokio – Pixta.)