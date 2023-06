Un pèlerinage « otaku » sur la ligne Enoden : quels sont les lieux qui ont inspiré des mangas et animes ?

Un pèlerinage sur les « lieux saints » des mangas au bord du Pacifique

Au Japon, le seichi junrei, ou « la visite en terre sainte », remonte au VIIIe siècle. L’un des plus célèbres est sans aucun doute pèlerinage des 88 temples de Shikoku (henro). Mais il se trouve que depuis une vingtaine d’années environ, les passionnés de culture pop nippone ont adopté cette pratique au monde du manga et de l’anime : ils se ruent sur les lieux apparaissant dans leurs œuvres favorites.

La ligne de chemin de fer Enoshima Electric Railway (souvent abrégée en Enoden) est le moyen de transport privilégié pour le seichi junrei des fans de tous horizons qui souhaitent explorer la zone côtière de Shônan, au bord du Pacifique, non loin de Tokyo. L’Enoden, ouvert en 1902, ne possède qu’une seule voie s’étendant sur 10 kilomètres seulement. La région pittoresque entre les gares de Fujisawa et de Kamakura que le train traverse est parsemée d’endroits qui sont mis en scène très souvent dans les mangas et les animes.

Cet article nous emmène sur les 4,2 kilomètres de chemin de fer entre les stations Kamakura-Kôkômae et Yuigahama. Avec un trajet qui ne prend que 17 minutes en train, la majeure partie de la promenade peut s’effectuer à pied.

Gare de Kamakura-Kôkômae

On peut se rendre à Kamakura-Kôkômae, la gare de départ de notre pèlerinage, depuis celle de Fujisawa ou de Kamakura. Mais avant de monter à bord d’un des trains verts et jaunes caractéristiques de l’Enoden, les fans les plus dévoués de Slam Dunk préfèreront sans doute débuter leur visite à Fujisawa afin de découvrir le Akibadai Cultural Gymnasium au style futuriste dans lequel l’équipe du lycée Shôhoku, dont fait partie le protagoniste, défie les champions préfectoraux de Kainan afin d’avoir une chance de participer au tournoi national des lycées. (Voir notre article : Pourquoi le film d’animation « The First Slam Dunk » est en train de devenir un phénomène mondial)

La portion centrale de l’Enoden est située entre une zone résidentielle vallonée et la côte pacifique, mais Kamakura-Kôkômae est une gare isolée. Depuis sa plate-forme, vous pouvez profiter d’une vue splendide sur la mer et le ciel qui s’étirent devant vos yeux. Ajoutons à cela la structure en bois de style ancien de la gare, et vous obtenez une atmosphère tout à fait charmante.



Le fameux passage à niveau près de la station Kamakura-Kôkômae (© Gianni Simone)

Plus important encore pour les fans de manga et d’anime — et c’est de loin le site le plus populaire de la ligne Enoden —, il vous suffit de marcher à l’est du passage à niveau jusqu’au bas de la route pour reconnaître instantanément le paysage du générique de l’anime de Slam Dunk. Durant ces dernières années, cet endroit a attiré un nombre conséquent d’otaku. Soyez toutefois prudent et gare au passage des voitures !

Suivons cette route en montant pour atteindre l’entrée du lycée de Kamakura, l’établissement qui donne son nom à la gare. On évite toutefois de vagabonder à l’intérieur des terrains du lycée, cet établissement étant avant tout destiné aux études...

Si la gare de Kamakura-Kôkômae sera pour toujours associée à Slam Dunk, le lieu apparaît également dans bien d’autres œuvres telles que Fleurs bleues (édité chez Kazé, 2004-2013), ayant comme thème l’amour entre filles, Tsuritama (2012), un manga sur la pêche et l’amitié, et Kamakura Diary (édité chez Kana, 2006-2018), une célèbre œuvre pour jeunes femmes adaptée au cinéma par Kore-eda Hirokazu en 2015. Le générique de l’anime fantastique Hanayamata (2014) est pour sa part pratiquement identique à celui de Slam Dunk, tandis que dans l’introduction de Tari Tari (2012), qui raconte l’histoire d’une bande de lycéens et de leurs passions, la zone résidentielle derrière la gare est la route suivie par les personnages principaux pour se rendre au lycée fictif de Shirahamazaka.

Une courte volée d’escaliers située de l’autre côté de la route vous conduira à une plage longue et étroite. Je vous recommande de marcher vers l’est le long de deux arrêts jusqu’à la gare d’Inamuragasaki (située à 2 kilomètres de distance), afin de profiter de la brise marine. Depuis le poste d’observation de la plage près du cap Inamuragasaki, on peut distinguer l’île d’Enoshima à droite, et par temps clair, le mont Fuji se dévoile avec les péninsules d’Izu et de Miura. On peut parfois même apercevoir l’île d’Ôshima au sud.



Une vue du mont Fuji depuis la plage (© Benjamin Parks)

Cette plage joue évidemment un rôle essentiel dans de nombreux animes et mangas, dont notamment Kamakura Diary, mais aussi la série Seishun buta yarô (une œuvre publiée en light novel depuis 2014, en manga depuis 2015, et en anime fin 2018), en particulier durant les scènes romantiques, ou lorsque les personnages ont besoin de trouver un endroit isolé pour partager leurs sentiments les plus profonds.

La mer est ici assez agitée, et la baignade est par conséquent interdite. En revanche, cette plage est particulièrement prisée des surfeurs et on peut y voir de nombreuses personnes chevaucher les vagues, surtout durant les week-ends.



Un surfeur à la plage de Shichirigahama (© Benjamin Parks)

Gare de Shichirigahama

Les fans de Seishin buta yarô sont enjoints à visiter la station Shichirigahama, puisque c’est sur cette plate-forme que le timide étudiant Azusagawa Sakuta attend son train avec Sakurajima Mai, sa jolie camarade qui souffre de ce que l’œuvre appelle le « syndrome de l’adolescence ». Près de la station se trouve également le lycée Shichirigahama (appelé Minegahara dans l’anime).

Avant d’atteindre la gare d’Inamuragasaki, le train traverse l’arrière-pays. Je vous recommande toutefois de faire un détour jusqu’au cap Inamuragasaki, un autre lieu pittoresque qui vaut vraiment la peine d’être visité, surtout au coucher du soleil. Le site est également présent dans plusieurs œuvres, notamment le manga d’amourYour Lie in April (édité chez Ki-oon, 2011-2015) et Minami Kamakura High School Girls Cycling Club (publié depuis 2011). De nombreuses personnes viennent ici pour admirer le soleil se coucher derrière l’île d’Enoshima et le mont Fuji.



Enoshima, vu depuis la plage de Koshigoe