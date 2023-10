Enoshima, une île à visiter aussi pour les « otaku »

Après le coucher du soleil, les illuminations transforment le jardin et le phare en un lieu romantique très prisé des amoureux. Toutefois , comme le savent bien les fans d’Elfen Lied, certains des tournants les plus sombres de l’histoire se déroulent ici, et à la fin de la version manga, cette structure devient le champ de la toute dernière bataille de la saga.

À l’intérieur du jardin se dresse Enoshima Sea Candle, un gigantesque phare qui s’élève au sommet de l’île. Construit en 2003 et mesurant 60 mètres de hauteur, il dispose d’un étage d’observation vitré à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, ainsi que d’une terrasse extérieure. C’est l’un des plus grands édifices de ce genre au Japon.

Notre prochaine étape est le jardin Samuel Cocking, un lieu qui doit son nom au commerçant originaire de Londres qui, en 1880, acheta une partie de l’île et ouvrit deux ans plus tard un jardin botanique dont la version modernisée peut être visitée de nos jours. Dans Tsuritama, c’est l’endroit où Kate, la grand-mère de l’un des garçons, travaille.

Nous mettons finalement pied sur l’île et sommes accueillis par le majestueux portique torii en bronze qui marque l’entrée du sanctuaire Enoshima. Érigé à l’origine en 1747, il a été rebâti en 1821, et les noms des fidèles ayant effectué des donations sont gravés sur ces piliers. Ce torii, par exemple, apparaît à la fois dans Himôto! Umaru-chan (2013-17) et dans Shinryaku! Ika musume (Squid Girl, 2007-16).

Sur une note plus légère, c’est l’un des endroits depuis lesquels on peut apprécier une splendide vue du mont Fuji lors des jours de beau temps.

Les otaku reconnaîtront immédiatement le pont Benten et la rue principale de l’île, Nakamise-dôri, pour la scène de Tari Tari dans laquelle Wakana, l’un des protagonistes, effectue son trajet quotidien vers le lycée en bicyclette. Le pont a également été utilisé pour I’un des visuels clés de Tsuritama, tandis que dans Elfen Lied, ce même endroit est devenu le terrain de bataille des duels entre Mariko, Nana et Lucy.

En une dizaine de minutes de marche, nous voici face à la mer. Dans le passé, l’île d’Enoshima était accessible à pied pendant la marée basse, mais ce n’est plus le cas de nos jours. On ne peut l’atteindre qu’en traversant le pont Benten long de 389 mètres. Son nom est tiré de la divinité Benten qui, d’après la légende, aurait provoqué la montée de cette île du fond des eaux au cours du VI e siècle…

Enoshima se trouve dans la région de Shônan, sur la côte Pacifique. Très facile d’accès depuis la capitale pour une balade d’une bonne demi-journée. Le site est reconnu pour la splendeur de ses paysages depuis les temps anciens. Et durant ces 20 dernières années, de nombreux créateurs de mangas et d’animes ont pris la décision de situer leurs histoires au sein de ses voies sinueuses et de ses pentes ardues. Cet article se focalise sur les lieux qui ont inspiré trois différentes œuvres particulièrement dignes d’intérêt : Elfen Lied, un anime datant diffusé entre 2002 et 2005 (le manga est publié en français chez Delcourt), Tsuritama, un anime de 2012 sur le thème de la pêche, et Tari Tari, également un animé datant de 2012.

Gare aux courbatures !

Avec ses nombreuses montées et descentes, l’exploration d’Enoshima requiert une certaine dose d’endurance. Prenons donc une petite pause dans l’un des cafés mis en avant dans l’anime Tari Tari. Le premier, Enomaru, est une boutique doté d’une ambiance rétro et nostalgique et vendant des produits artisanaux, tels que des cartes postales en papier washi et d’autres objets. Dans le premier épisode de Tari Tari, on voit Konatsu et Sawa manger ici un gâteau à la banane fait maison, tandis que dans le troisième épisode, Wakana y déguste seule un thé.



Gare aux courbatures ! Toute balade sur l’île implique de nombreuses montées et descentes.

La deuxième boutique, Aburaya, est un café japonais à l’ancienne qui propose également des sucreries traditionnelles. Il est très présent dans Tari Tari (où il est appelé Kokageya) puisqu’il constitue la demeure familiale de Wakana. On peut le repérer facilement car les personnages sont régulièrement dessinés sur un panneau stratégiquement placé près de l’entrée. Sa spécialité est le shiratama zenzai (soupe sucrée aux haricots azuki avec des boulettes de farine de riz) accompagné de glace au matcha.



Le panneau à l’entrée du café Aburaya

L’abysse de Chigogafuchi

Après avoir descendu un autre escalier particulièrement raide, nous arrivons enfin à l’arrière de l’île et à la côte rocheuse connue sous le nom de Chigogafuchi. Ce magnifique plateau érodé par la mer a été créé par un phénomène de soulèvement provoqué par le grand séisme du Kantô de 1923. Il est connu pour la férocité des vagues qui s’y écrasent incessamment.



Depuis la passerelle de l’abysse de Chigogafuchi

Ce lieu a été sélectionné comme l’un des 50 sites pittoresques de la préfecture de Kanagawa, pour la bonne raison que d’ici, on peut apercevoir l’île Izu Ôshima au sud, et le mont Fuji, ainsi que les montagnes de Hakone et de Tanzawa, à l’ouest. C’est un endroit particulièrement prisé pour la pêche en bord de mer, et à marée basse, il fourmille de visiteurs venus en explorer tous les recoins.

Cependant, faites attention où vous mettez les pieds. Les rochers sont souvent glissants, et certaines des flaques d’eau, en apparence inoffensives, peuvent faire plus d’un mètre de profondeur. Dans Tari Tari, par exemple, il y a une scène où Konatsu perd pied et finit aspirée par l’une d’elles, tout comme les poissons qui se retrouvent régulièrement piégés à marée basse…

De plus, comme Chigogafuchi se situe presque au niveau de la mer, il est toujours bon de vérifier la météo à l’avance, et si les eaux sont agitées, d’éviter les rochers et de profiter de la vue depuis une distance sûre.



La côte rocheuse de Chigogafuchi

Sur le chemin du retour, un raccourci pratique permet aux marcheurs fatigués d’éviter tous les pénibles escaliers du secteur. Il vous suffit de tourner à droite lorsque vous atteignez le sanctuaire d’Okutsu, puis de prendre le premier sentier à gauche. Suivez-le et en quelques minutes, vous serez de retour au sanctuaire d’Enoshima. Et si vous visitez la région pendant un week-end ou un jour férié, vous pouvez même rentrer en bateau. Un ticket vous permettant de faire un trajet jusqu’à la jetée d’Enoshima ne vous coûtera que 400 yens.



Le sanctuaire Enoshima

