La Golden Route de Hakone : un voyage sur terre, dans les airs et par la mer

Hakone touché par le typhon Hagibis

Aucun résident du Japon n’a oublié. À la mi-octobre 2019, les pluies torrentielles du typhon Hagibis provoquaient des dégâts considérables sur une grande partie de l’Archipel. Dans la ville touristique de Hakone, près de Tokyo, ce sont les glissements de terrain qui avaient été particulièrement nombreux. La principale ligne de train de Hakone, la ligne Tozan, avait dû être suspendue car gravement endommagée. L’ampleur des dégâts était telle que certains habitants locaux se demandaient si le train allait pouvoir circuler à nouveau un jour.





Fort heureusement, la ligne Hakone Tozan a été remise en service dans sa totalité le 23 juillet 2020, un an jour pour jour avant l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.









La Golden Route : des transports variés en un seul circuit

En 2019, la très prisée « Golden Route », un itinéraire touristique qui forme une boucle dans la région en bus, en train, en téléphérique et en bateau, a fêté ses soixante ans. Première étape, au départ de la gare de Hakone Yumoto, les visiteurs montent à bord du train de la ligne Tozan, puis sur le funiculaire jusqu’à la gare de Sôunzan, avant de changer pour le téléphérique de Hakone jusqu’à Ôwaku-dani, puis Tôgendai, sur la berge du lac Ashi. Pour les passagers, à bord d’une embarcation à l’allure de bateau pirate, cap sur l’embarcadère de Hakone-machi. Après avoir accosté, dernière étape et dernier moyen de locomotion : retour en bus à la gare de Hakone Yumoto.

Tout d’abord, le train. Longue de 15 kilomètres, la ligne Tozan relie la gare d’Odawara à celle de Gôra. Ce tortillard se faufile dans les chemins escarpés entre les montagnes de Hakone. Avant même d’arriver sur place, et depuis leur siège dans le train, les visiteurs peuvent en toute saison se délecter de vues imprenables. Le train se fraie un chemin à travers une forêt luxuriante, qui se pare de mille et une couleurs en automne et ou d’un manteau immaculé en hiver.

En été, de mi-juin à mi-juillet, ce sont les hortensias qui fleurissent le long des rails. Le train des hortensias sillonne ce parterre coloré entretenu avec le plus grand soin par le personnel de la société ferroviaire. Pendant la période de floraison, l’itinéraire est éclairé la nuit, pour le plus grand plaisir des passagers à bord du train (Note : les illuminations sont annulées pour raisons sanitaires en 2021)









Le bateau Queen Ashinoko pour attirer les visiteurs malgré la crise

Le tronçon de la ligne de train Hakone Tozan étant hors service pendant les travaux, le trajet s’effectuait en bus. Mais le charme n’y était pas, et les touristes absents... Les vues imprenables depuis les fenêtres du train ont cruellement manqué aux visiteurs comme à la population locale.

Les opérateurs de Hakone Sightseeing Cruises espèrent que la remise en service complète des lignes de train attirera davantage de touristes dans la région. Si des navires comme le Queen Ashinoko, un bateau pirate créé par le designer industriel Mitooka Eiji, transportaient à son bord des foules de passagers sur le lac Ashi, leur nombre a chuté de façon spectaculaire avec le typhon Hagibis.









Très peu de temps après Hagibis, l’épidémie de Covid-19 est arrivée. En avril et mai 2020, les chiffres d’affaires des croisières ont chuté de 80 % par rapport aux années ordinaires. Shibayama Nanako, responsable de la planification des ventes pour Hakone Sightseeing Cruises, espère que la remise en service de la ligne de train va redonner un coup de jeune et un nouveau souffle au tourisme à Hakone et braquer les projecteurs sur le bateau Queen Ashinoko.