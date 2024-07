Le château de Ne, ou la première reconstruction d’une forteresse du XIVème siècle

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Depuis sa construction au XIVe siècle, le château de Ne a prospéré pendant quelque 300 ans comme centre de la région de Hachinohe. En 2001, il est redevenu célèbre en devenant la première forteresse japonaise de cette époque à être reconstituée.

Château de Ne (préfecture d’Aomori)

Construction : 1334

1334 Premier seigneur : Nanbu Moroyuki

Nanbu Moroyuki À voir : la structure principale, ateliers, entrepôts, écuries et autres reconstructions

la structure principale, ateliers, entrepôts, écuries et autres reconstructions Tarif : entrée au bâtiment principal 250 yens

: entrée au bâtiment principal 250 yens Adresse : 47 Nejô, Hachinohe-shi, Aomori-ken

: 47 Nejô, Hachinohe-shi, Aomori-ken Site Internet : https://visithachinohe.com/spot/shiseki-nejo-no-hiroba/

La première reconstruction d’un château de l’époque médiévale

Durant l’époque des cour du Nord et cour du Sud (Nanboku-chô) au XIVe siècle, le shogunat de Kamakura disparaît avec la chute de la première administration, et le pouvoir passe entre les mains de l’empereur Godaigo. Ce dernier est en lutte contre le clan Ashikaga, qui cherche à restaurer un régime militaire en mettant en place un nouveau souverain. Le château de Ne est édifié à Hachinohe par Nanbu Moroyuki, l’un des généraux de Godaigo et sa « cour du Sud ». La famille Nanbu réussit à garder le contrôle de la région de Hachinohe même après la victoire des Ashikaga, et le château de Ne demeure leur chef-lieu jusqu’au transfert de leur domaine dans l’actuelle ville de Tôno, en 1627.

Au Japon, les forteresses les plus intéressantes sont celles dont les donjons ont été bâtis à partir du XVIe siècle, mais le château de Ne est le premier d’une période antérieure à avoir été reconstruit dans son aspect d’origine. Grâce à cette reconstruction fidèle, les structures telles que le château principal, les ateliers, les entrepôts et les écuries ressemblent à ce qu’ils étaient il y a près de huit siècles.

(Photo de titre : la structure principale du château de Ne. Pixta)