Le château de Matsushiro, propriété de Takeda Shingen et Sanada Nobuyuki

Le château de Matsushiro a été construit par le célèbre samouraï Takeda Shingen pour en faire son bastion lors des batailles de Kawanakajima, qui l’opposaient à Uesugi Kenshin. Au XVIIe siècle, il passe entre les mains du clan Sanada.

Château de Matsushiro (préfecture de Nagano)

Construction : 1560 (environ), 1622

Premiers seigneurs : Takeda Shingen, Sanada Nobuyuki

À voir : la porte Taiko, la porte Kita Akazu (reconstructions)

Tarif : gratuit

Adresse : 18-2 Matsushiro, Matsushiro-chô, Nagano-shi, Nagano-ken

Site Internet : https://www.matsushiro-kankou.com/spot/spot-599/

La propriété de Takeda Shingen puis de Sanada Nobuyuki

Takeda Shingen fait édifier le château de Matsushiro par son général, Yamamoto Kansuke, comme point de chute dans sa campagne pour contrôler la province de Shinano (la préfecture de Nagano aujourd’hui). On ne connait pas l’année exacte de la construction, mais il existe des traces écrites datant de 1560, laissant supposer que le château date de cette époque.

Le site est une sorte de forteresse naturelle grâce au fleuve Chikuma qui sert de douves. Les batailles de Kawanakajima (1554-1563), qui opposent Shingen au seigneur Uesugi Kenshin, se déroulent sur la rive opposée. Après Shingen, plusieurs généraux prennent la possession du château, et c’est Sanada Nobuyuki qui en devient le propriétaire à la suite de l’établissement du shogunat des Tokugawa au XVIIe siècle. Lors de la bataille de Sekigahara, Nobuyuki combat du côté des Tokugawa tandis que son frère cadet, Yukimura, combat pour les forces opposées. Yukimura participe aussi aux campagnes d’hiver et d’été à Osaka, devenant un personnage célèbre, fréquent héros de romans et séries télévisées. Nobuyuki, qui est bien moins connu, reste l’allié de Tokugawa et assure l’avenir du clan Sanada.

Les structures du château sont détruites après la Restauration de Meiji (1868), mais à partir de 2003, les portes, les douves intérieures, et les remparts sont restaurés en utilisant des matériaux et techniques d’époque.

