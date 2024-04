Les ruines du château de Kasugayama, demeure du chef de guerre Uesugi Kenshin

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Ce château de montagne, situé au sommet du mont Kasuga, à 180 mètres d’altitude, était la résidence de Uesugi Kenshin, un important général de la période des Provinces en guerre. La topographie compliquée a été employée de façon optimale dans la création des remblais et des douves, rendant l’édifice imprenable.

Les ruines du château de Kasugayama (préfecture de Niigata)

Construction : XV e siècle, milieu du XVI e siècle

XV siècle, milieu du XVI siècle Premiers seigneurs : Le bâtisseur du premier château reste inconnu, mais Nagao Tamekage fut l’un des suivants.

Le bâtisseur du premier château reste inconnu, mais Nagao Tamekage fut l’un des suivants. À voir : Les vestiges des fondations du donjon, les fortifications extérieures.

Les vestiges des fondations du donjon, les fortifications extérieures. Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : Nakayashiki, Joetsu-shi, Niigata-ken

Nakayashiki, Joetsu-shi, Niigata-ken Site Internet : https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/cultural-property/cultural-property-jpn002.html

La résidence du chef de guerre Uesugi Kenshin

Kasugayama est un château de montagne qui occupe toute la crête du sommet du mont Kasuga, à 180 mètres d’altitude. Avec sa superficie de deux kilomètres, c’est l’un des plus grands châteaux du pays. Aucune archive n’existe sur la construction originale du monument, mais on le mentionne dans un document datant de 1513, suggérant qu’il aurait été édifié au XVe siècle. C’est à partir du siècle suivant, à l’époque du général Nagao Tamekage, seigneur d’Echigo (la préfecture de Niigata de nos jours) et de son fils, Uesugi Kenshin, que le château a acquis une certaine influence. En utilisant la topographie accidentée du sommet, ils ont construit douves et remblais, transformant toute la montagne en une forteresse géante. Après le décès de Kenshin, son successeur Uesugi Kagekatsu a transféré son quartier général à Aizu. Le château a été repris par Hori Hidemasa, mais lui aussi a préféré s’installer ailleurs et a fait bâtir un nouveau château à Fukushima, laissant celui de Kasugayama à l’abandon.

S’Iil ne reste plus de bâtiments d’origine à Kasugayama, Bishamon-dô, un petit pavillon où Kenshin venait se recueillir devant la statue de Bishamon avant la bataille, a été reconstruit. Il existe également un parcours menant du sanctuaire de Kasugayama, à mi-chemin du sommet, jusqu’au site du donjon.



Le pavillon Bishamon-dô, sur le site du château de Kasugayama (Pixta)

(Photo de titre : les ruines du château de Kasugayama, au loin sur le mont Kasuga. Pixta)