Le château d’Inuyama, le plus ancien donjon du Japon actuellement conservé

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Désigné trésor national, le donjon du château d’Inuyama, qui surplombe le fleuve Kiso, est le plus ancien du Japon. Les trois grands généraux de la période des Provinces en guerre, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, et Tokugawa Ieyasu se sont disputés cet édifice qui a gardé son aspect original à travers les siècles.

Le château d’Inuyama (préfecture d’Aichi)

Construction : 1537

1537 Premier seigneur : Oda Nobuyasu

Oda Nobuyasu À voir : Le donjon (trésor national)

Le donjon (trésor national) Tarif : 500 yens

500 yens Adresse : 65-2 Inuyama Kitakôen, Inuyama-shi, Aichi-ken

65-2 Inuyama Kitakôen, Inuyama-shi, Aichi-ken Site Internet : https://inuyamajo.jp/fr/

Le plus ancien donjon du Japon encore conservé

Inuyama est représentatif de la plus ancienne architecture de châteaux au Japon, et son donjon du style archaïque bôrô-gata est désigné trésor national. Il consiste en trois niveaux sur quatre étages, ainsi que deux sous-sols. On peut y admirer des structures particulières, comme les pignons de forme triangulaire irimoya-hafu sur le côté est et de forme ondulée kara-hafu sur les façades nord et sud. La vue de la tour d’observation du quatrième étage est incomparable.

Inuyama a été édifié par Oda Nobuyasu, l’oncle du grand seigneur Oda Nobunaga. Son donjon a été restauré au fil des années par ses propriétaires et a survécu jusqu’à nos jours. L’édifice est devenu la propriété de Nobunaga après le décès de son oncle, et il a nommé un vassal comme seigneur. Une fois Nobunaga lui-même mort, le château s’est retrouvé au centre de la bataille de Komaki et Nagakute, où Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu se sont confrontés.

Inuyama a vu passer de nombreux maîtres, mais une fois le shogunat Tokugawa établi, il a été attribué en 1617 à Naruse Masanari, vassal du clan Owari Tokugawa de Nagoya. Le clan Naruse en est resté propriétaire depuis. Le monument a été saisi un temps par la préfecture d’Aichi au XIXe siècle, mais après avoir été gravement endommagé par le séisme de Nôbi en 1891, il a été rendu aux Naruse qui se sont chargés des réparations. Il est resté le seul château au Japon appartenant à des particuliers jusqu’en 2004 où il a été remis par la famille Naruse à une fondation créée par le Conseil de l’éducation de la préfecture d’Aichi.

(Photo de titre : Pixta)