Les vestiges du château de Nagashino, siège d’une célèbre bataille entre Oda et Takeda

Bâti sur un promontoire à l’embranchement de deux cours d’eau, le château de Nagashino avait la réputation d’être imprenable. Les clans Takeda et Tokugawa se sont disputés le lieu, mais c’est la bataille de Nagashino, où les forces conjointes d’Oda et de Tokugawa ont utilisé un grand nombre d’armes à feu, qui s’est avérée décisive pour la victoire.

Château de Nagashino (préfecture d’Aichi)

Construction : 1508

Premier seigneur : Suganuma Motonari

À voir : Les vestiges de l'enceinte principale (honmaru)

Tarif : Gratuit, l'entrée au musée des archives historiques du château de Nagashino coûte 200 yens (adultes)

Adresse : 22-2 Ichiba, Nagashino, Shinshiro-shi, Aichi-ken

22-2 Ichiba, Nagashino, Shinshiro-shi, Aichi-ken Site Internet : https://www.city.shinshiro.lg.jp/mokuteki/shisetu/shiryokan/nagashinojyoshi/goannai.html

L’utilisation d’armes à feu pour assurer la victoire

Le château de Nagashino est construit en 1508 par le seigneur local, Suganuma Motonari à l’embranchement du fleuve Toyo et de la rivière Ure. Il ne reste rien des bâtiments de l’époque, mais l’utilisation astucieuse des cours d’eau comme douves, associée à des remblais et des douves intérieures, en font un château réputé imprenable.

S’étant d’abord rallié à la cause du clan des Takeda, Suganuma finit par se rendre à Tokugawa Ieyasu en 1573. En mai 1575, Katsuyori, le fils et successeur de Takeda Shingen, attaque le château de Nagashino dans le cadre d’une poussée vers l’ouest. Okudaira Sadamasa, commandant du château, n’a que 500 hommes à sa disposition pour résister au siège des Takeda. Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu et envoient près de 40 000 combattants en renforts. La célèbre bataille de Nagashino s’ensuit. C’est la première fois que Nobunaga se sert d’armes à feu, et cette stratégie lui permet de vaincre l’armée de Takeda, censée être la plus puissante du Japon.

Des documents sur la bataille de Nagashino sont exposés au musée des archives historiques du château de Nagashino.

(Photo de titre : les vestiges du château de Nagashino. Pixta)