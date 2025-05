Les ruines du Kannon-ji, le premier château en pierre du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Kannon-ji appartenait au clan Sasaki, qui a joué un rôle important dans l’histoire de la province d’Ômi (aujourd’hui préfecture de Shiga). Ce château de montagne, achevé au milieu du XVIe siècle, comportait de nombreux murs de pierre et allait avoir une influence significative sur les techniques de construction de ce type de fortification.

Le château de Kannon-ji (préfecture de Shiga)

Le premier château en pierre du Japon, une construction révolutionnaire

Le clan Sasaki, qui a contribué à l’établissement du shogunat de Kamakura (fin du XIIe siècle) et pris le contrôle de la province d'Ōmi, a construit le château de Kannon-ji sur le mont Kinugasa (432 m de haut), entre les villes d’Ômi-Hachiman et de Higashi-Ômi. La famille Sasaki s’est divisée en plusieurs branches, et le clan Rokkaku, qui a finalement pris le contrôle de la forteresse, a décidé d’entreprendre une rénovation majeure vers le XVe siècle. Les travaux furent achevés vers le milieu du siècle suivant.

L’édifice qui résulta de cette importante restauration comportait de nombreux murs de pierre, ce qui est très inhabituel pour les châteaux comme celui-ci qui datent d’avant celui d’Azuchi, et il était également un exemple de supériorité technique, puisqu’il était équipé de drains. De plus, on pense que les environs de ce château furent les premiers au Japon à disposer d’une zone où les gens pouvaient commercer librement, une démarche pionnière qu’entreprendra plus tard Oda Nobunaga. C’est ce dernier qui mit fin à l’histoire de cette forteresse lorsqu’il l’attaqua en 1568 et que le clan Rokkaku l’abandonna par la suite. Il construisit alors son propre château, le château d’Azuchi, dans la même zone que celui de Kannon-ji.

Depuis quelques années, les autorités de Shiga effectuent des fouilles archéologiques dans la région, et les bois où se trouvent les ruines du château ont également été débroussaillés, ce qui permet de visiter et de voir, entre autres, les travaux de terrassement et les murs de pierre.

(Photo de titre : les murs de pierre, vestiges du château de Kannon-ji. Pixta)