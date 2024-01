Les ruines du château de Chihaya, l’édifice imprenable de Kusunoki Masashige

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Entouré de profondes vallées, Chihaya est l’un des châteaux de montagne construits par le chef de guerre Kusunoki Masashige lors de sa rébellion contre le shôgun au XIVe siècle. L’échec du siège du château est considéré comme l’un des principaux facteurs de la chute du shogunat de Kamakura.

Les ruines du château de Chihaya (préfecture d’Osaka)

Construction : 1332

: Kusunoki Masashige À découvrir : Les ruines de l’enceinte principale et de l’enceinte externe, les douves.

Le château de montagne imprenable de Kusunoki Masashige

Selon le Taiheiki, la Chronique des guerres de la période des Cours du nord et du sud (1336-1392), le seigneur Kusunoki Masashige, dans son château de Chihaya, a combattu au nom de l’empereur retiré Go-Daigo. Il a pu résister au siège tenté par les forces bien supérieures du shogunat en profitant des flancs escarpés de la montagne, faisant rouler des rochers et de gros arbres pour écraser les forces ennemies et habillant des mannequins de paille d’armures pour donner l’impression d’un plus grand nombre de guerriers. L’armée du shôgun a finalement été décimée par le siège de Chihaya, qui a duré une centaine de jours, et ce revers a joué un élément important dans la chute du shogunat de Kamakura.

Nous pouvons également visiter les ruines des châteaux de Kusunoki et Akasaka, construits à la même époque par Masashige à proximité de Chihaya. Aucun bâtiment n’a survécu, mais les douves permettent d’imaginer ces châteaux imprenables.

(Photo de titre : le site du château de Chihaya. Pixta)