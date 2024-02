Himeji, le château du héron blanc

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Himeji est, avec le temple Hôryû-ji de Nara, l’un des deux premiers monuments japonais inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. L’édifice possède un imposant donjon relié à trois donjons plus petits. Depuis sa construction il y a 400 ans, il a miraculeusement survécu aux guerres et aux catastrophes naturelles sans gros dégâts.

Le château de Himeji (préfecture de Hyôgô)

Construction : 1580 et 1601

1580 et 1601 Premiers seigneurs : Toyotomi Hideyoshi, Ikeda Terumasa

À découvrir : Huit trésors nationaux, dont le donjon, ainsi que les 74 biens culturels importants, dont les tours de guet et les portes.

Tarif : 1 000 yens (adultes)

Adresse : 68 Honmachi, Himeji-shi, Hyôgô-ken

68 Honmachi, Himeji-shi, Hyôgô-ken Site internet : https://www.city.himeji.lg.jp/castle/index.html

Le « château du héron blanc » conserve toute sa splendeur après plus de 400 ans

Au fil de l’histoire, de nombreux chefs de guerre ont bâti des forteresses sur la colline où se trouve le château de Himeji. Mais le premier véritable château date toutefois de la construction d’un donjon à 3 étages par Toyotomi Hideyoshi à la suite de sa conquête de la région centrale du pays. Après la bataille de Sekigahara en 1600, l’édifice est passé entre les mains d’Ikeda Terumasa, le gendre de Tokugawa Ieyasu, qui a donné au château l’aspect qu’il a aujourd’hui.

Le château de Himeji est constitué de l’agencement d’un donjon principal et de trois donjons secondaires reliés par des passages couverts appelés watari-yagura, et tous ces bâtiments sont désignés comme trésors nationaux. Le donjon principal semble avoir cinq étages vu de l’extérieur, mais il y en a en fait six, plus un autre en sous-sol. La particularité du monument est que toutes les parties visibles, à part les tuiles, sont enduites de plâtre à la chaux blanche. Himeji est aussi connu sous le nom du « château du héron blanc » (shirosagi-jô) comme sa forme rappelle cet oiseau aux plumes blanches prenant son envol. Des travaux de restauration du donjon ont été effectués entre 2009 et 2015, lui redonnant tout son éclat.

De nombreux contes mettent en scène ce merveilleux édifice. La légende d’O-Kiku, par exemple, raconte comment cette servante s’est jetée (ou a été poussée) dans l’un des puits du château après avoir été accusée du vol d’une assiette sur un service précieux de dix par le seigneur qui voulait la séduire. Toutes les nuits, son fantôme apparait, comptant les assiettes une à une. On en a fait une pièce de kabuki intitulée Banshû Sarayashiki. Citons aussi l’histoire de la divinité protectrice du château, qui prend la forme d’une belle femme vénérée au sanctuaire d’Osakabe, situé au dernier étage du château, qui est racontée par Izumi Kyôka dans la pièce Tenshu Monogatari (Les Contes du Donjon).

(Photo de titre : Pixta)