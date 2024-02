Les ruines du château de Hagi, siège des seigneurs du fief de Chôshû

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Hagi était le siège de la famille Môri, les seigneurs du domaine de Chôshû, fief qui a compté parmi les instigateurs de la Restauration de Meiji au XIXe siècle. Les ruines du château font partie des cinq sites de la ville de Hagi inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, en considérant leur rôle dans la révolution industrielle.

Les ruines du château de Hagi (préfecture de Yamaguchi)

Construction : 1604

Premier seigneur : Môri Terumoto

À découvrir : Les murs en pierre des fondations du donjon, le sanctuaire du mont Shizuki, le parc Shizuki, l'ancienne résidence du clan Asa Môri.

Tarif : Entrée au parc de Shizuki et les ruines du château 220 yens (adultes, étudiants, lycéens). Le billet permet aussi l'accès à l'ancienne résidence de la famille Asa Môri.

Adresse : 101, Horiuchi, Hagi-shi, Yamaguchi-ken

Site internet : https://www.hagishi.com/en/

Un site de la révolution industrielle de l’ère Meiji

Le château de Hagi a été bâti par Môri Terumoto après la perte de ses terres à Hiroshima, en conséquence de la bataille de Sekigahara. C’est l’un des plus grands exemples d’une construction de l’époque Sengoku, avec le donjon au sommet du mont Shizuki, face à la mer du Japon, et les trois enceintes honmaru, ninomaru et sannomaru qui s’étalaient jusqu’au pied de la montagne. Au sein du honmaru, le donjon était de cinq étages et mesurait quelque 14,4 mètres de haut.

Tous les bâtiments ont été détruits en 1874, et il ne reste plus que les fondations en pierre du donjon et les murs ishigaki. Les visiteurs peuvent toutefois revivre la gloire du château par le biais d’une expérience en réalité virtuelle sur smartphone ou tablette par un code QR disponible sur une pancarte.

En commencant à acquérir la technologie européenne vers la fin du shogunat, le gouvernement des Tokugawa a transformé la ville de Hagi en centre industriel. Pour cette raison, le château de Hagi ainsi que les résidences de samouraïs aux alentours ont été intégrés aux 23 « sites de la révolution industrielle japonaise de l’ère Meiji : sidérurgie, construction navale et extraction houillère » inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. (Voir le détail des 23 sites ici)

